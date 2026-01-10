Делси Родригес поговорила с лидерами Бразилии, Испании и Колумбии

Она обсудила последствия операции США в Венесуэле с президентами Бразилии и Колумбии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Густаво Петро, а также с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

— В ходе этих разговоров я детально рассказала о вооруженном нападении на нашу территорию, в результате которого были убиты более 100 гражданских и военных, а также о серьезных нарушениях международного права, включая нарушение личной неприкосновенности конституционного президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес, — сообщила она в своем Telegram-канале.

Родригес также отметила важность развития двустороннего сотрудничества на основе уважения международного права, суверенитета государств и диалога между народами.

— Я вновь подтвердила, что Венесуэла продолжит противостоять агрессии дипломатическим путем, оставаясь верной принципам боливарианской дипломатии мира как единственно возможному пути защиты нашего суверенитета и сохранения мира, — добавила и. о. президента.

Напомним, 3 января Соединенные Штаты провели операцию против Венесуэлы и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу в Каракасе. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и его жена на корабле направляются в Нью-Йорк.

Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, ввоза кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против США.

В тот же день Верховный суд Венесуэлы предоставил вице-президенту Делси Родригес полные президентские полномочия.

6 января Мадуро и его супругу под усиленной охраной доставили на вертолете из столичного центра заключения в Бруклине на вертолетную площадку на Манхэттене, а затем кортежем доставили в здание суда за несколько часов до начала заседания. Свергнутый лидер Венесуэлы и его жена не признали себя виновными. Следующее судебное заседание по делу состоится 17 марта.