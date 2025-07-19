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    14:31, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Дебошира, напавшего на врача в Костанае, арестовали на два месяца

    С официальным заявлением выступила прокуратура, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тюрьма, арест, наручники, суд
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как уточнили в пресс-службе областного ведомства, мужчине был санкционирован арест сроком на два месяца. Ранее он был задержан сотрудниками полиции.

    Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения.

    Мужчина находится в реанимации. Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

    Врача госпитализировали санавиацией в Астану для дальнейшего лечения.

    Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

    В больнице рассказали подробности случившегося.

    Кроме того, ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Акмарал Альназарова: она разместила эмоциональный пост в социальных сетях.

    Теги:
    Арест Врачи Прокуратура Костанай Нападение
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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