Дебошира, напавшего на врача в Костанае, арестовали на два месяца

Как уточнили в пресс-службе областного ведомства, мужчине был санкционирован арест сроком на два месяца. Ранее он был задержан сотрудниками полиции.

Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения.

Мужчина находится в реанимации. Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.

Врача госпитализировали санавиацией в Астану для дальнейшего лечения.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

В больнице рассказали подробности случившегося.

Кроме того, ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Акмарал Альназарова: она разместила эмоциональный пост в социальных сетях.