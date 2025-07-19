Дебошира, напавшего на врача в Костанае, арестовали на два месяца
С официальным заявлением выступила прокуратура, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как уточнили в пресс-службе областного ведомства, мужчине был санкционирован арест сроком на два месяца. Ранее он был задержан сотрудниками полиции.
Напомним, инцидент произошел в приемном отделении областной больницы в Костанае. Пациент напал на хирурга и нанес ему телесные повреждения.
Мужчина находится в реанимации. Им оказался 34-летний хирург-уролог Антон Кистанов.
Врача госпитализировали санавиацией в Астану для дальнейшего лечения.
Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.
В больнице рассказали подробности случившегося.
Кроме того, ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Акмарал Альназарова: она разместила эмоциональный пост в социальных сетях.