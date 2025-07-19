Пострадавшего от нападения пациента врача из Костаная доставили в Астану

Как сообщалось, хирург урологического отделения Антон Кистанов после завершения сложной операции спустился в приемный покой больницы, чтобы продолжить прием больных. Один из находящихся в отделении пациентов повел себя агрессивно и нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание.

Врача госпитализировали в реанимацию со следующими диагнозами: ушиб головного мозга тяжёлой степени, острое кровоизлияние мозга, закрытый перелом основания черепа. По итогам проведенного консилиума специалистов было решено транспортировать пострадавшего в Национальный координационный центр экстренной медицины, где он будет получать дальнейшее специализированное лечение.

— В связи с участившимися случаями насилия в отношении медработников Министерством здравоохранения совместно с Министерством внутренних дел принято решение безотлагательно обеспечить круглосуточные полицейские посты в приемных покоях ургентных стационаров, детских и перинатальных центрах, — сообщила в социальной сети министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она напомнила, что законодательные изменения об ужесточении ответственности за нападения на медработников в сентябре будут внесены в Парламент. Для усиления безопасности медиков на рабочих местах планируется оснастить медицинские учреждения видеонаблюдением, охраной, тревожными кнопками, бригады скорой помощи — видеожетонами.

Позже стало известно, что подозреваемого в нападении мужчину, задержали.

Также в больнице рассказали подробности случившегося: по данным очевидцев, мужчина напал на врача в приемном отделении.