Что изменится в Казахстане с 1 мая

С мая в Казахстане вводятся новые изменения, затрагивающие разные сферы жизни граждан. В их числе — проверка мобильных переводов, повышение утильсбора для некоторых авто, а также новые правила в сфере цифровых активов. Какие еще нововведения ожидают казахстанцев — читайте в материале агентства Kazinform.

Начнется проверка мобильных переводов

Налоговые органы Казахстана начали обрабатывать данные о мобильных переводах, полученные от банков до 15 апреля. Первые уведомления гражданам планируют направить в мае.

Напомним, под налоговый контроль попадают переводы физических лиц, если они поступают от 100 разных отправителей в течение трех месяцев подряд, а их общая сумма превышает 1 020 000 тенге (12 МЗП).

Повысят утильсбор для машин из России и Беларуси

С мая 2026 года в Казахстане изменится порядок расчета утильсбора для автомобилей и техники из России и Беларуси. Платеж для них вырастет в разы. Для машин казахстанского производства и импорта из других стран условия останутся прежними.

В Минпроме объясняют это необходимостью выровнять условия на рынке ЕАЭС, так как в России и Беларуси к казахстанской технике применяются дополнительные платежи.

Вводится порядок регулирования рынка стейблкоинов

С 1 мая в Казахстане начнут действовать единые правила выпуска и обращения стейблкоинов. Их выпуск будет возможен только после полного (100%) обеспечения денежными средствами, размещенными на банковских счетах эмитента. Эмитентами могут выступать только юридические лица в форме АО или ТОО с минимальным собственным капиталом не менее 200 млн тенге.

После выпуска допускается частичное (до 50%) размещение обеспечительных средств в высоколиквидные активы, включая государственные ценные бумаги и банковские депозиты.

Каждый выпуск стейблкоинов подлежит регистрации оператором платформы цифровых финансовых активов, который присваивает уникальный регистрационный номер и проверяет наличие обеспечения в полном объёме.

Стартуют воинские сборы

В период с мая по октябрь 2026 года в стране планируется провести воинские сборы, в рамках которых призовут около 3 тысяч военнообязанных.

Фото: МО РК

Изменится порядок оплаты таможенных платежей

С 4 мая в Казахстане вводится новый порядок оплаты таможенных платежей.

В связи с внедрением новой информсистемы «KEDEN», оплата сбора за таможенное декларирование с использованием транзитной декларации, а также сбора за таможенное сопровождение будет осуществляться по КБК 106201 «Таможенные сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательством РК».

Ранее указанные платежи проводились по КБК 106119, который относится к авансовым платежам в рамках таможенного законодательства ЕАЭС и РК, включая обеспечение исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и налогов.

В этой связи плательщикам предоставляется возможность зачета либо возврата ранее уплаченных сумм, перечисленных на КБК 106119. Для этого необходимо подать налоговое заявление. Сделать это можно через веб-приложение «Кабинет налогоплательщика» либо на бумажном носителе через госкорпорацию «Правительство для граждан».

Нефть перераспределят

Россия намерена с 1 мая прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба». В связи с этим, Министерство энергетики планирует перераспределить экспортные объемы в размере 260 тыс. тонн.

Они будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн — в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн — в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В ведомстве отмечают, что изменение маршрутов транспортировки не повлияет на исполнение годового плана добычи нефти.

Запускается Imam AI

В Духовном управлении мусульман Казахстана в мае планируют пилотный запуск цифрового проекта Imam AI, направленного на развитие религиозно-просветительской деятельности с использованием современных технологий.

Сервис ориентирован на предоставление оперативной и качественной информации, а также на формирование системы быстрых ответов на вопросы. Ожидается, что использование ИИ позволит повысить доступность религиозных разъяснений и улучшить взаимодействие с верующими.

Продлевается запрет на вывоз лома

Приказом министра промышленности и строительства в мае в Казахстане продлевают запрет на вывоз лома и отходов металлов сроком на шесть месяцев всеми видами транспорта. Ограничения коснутся:

— отходы и ломы медные, алюминиевые, свинцовые, прочие, содержащие свинец, кадмий или ртуть, а также несортированные и не содержащие свинец, кадмий или ртуть;

— отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Начнется прием документов в первый класс

В этом году прием документов в первый класс начнется в среду, 27 мая, и продлится до 31 августа

Согласно новым правилам, дети, прошедшие программу предшкольной подготовки в конкретной организации образования и планирующие продолжить обучение в той же школе, будут зачисляться в первый класс автоматически. Это позволит существенно сократить документооборот и упростить процедуры для родителей, а также обеспечить преемственность между предшкольной подготовкой и начальным образованием. При этом право родителей выбрать другую школу полностью сохраняется, предусмотрена возможность подачи документов в общем порядке.

Фото: Минпросвещения РК

Стартует основное ЕНТ

В Казахстане завершился прием заявлений на основное ЕНТ-2026. Тестирование начнется 10 мая и продолжится до 10 июля. Всем абитуриентам предоставлена возможность сдать основное ЕНТ два раза и участвовать в конкурсе грантов с наилучшим результатом.

Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений (в 2025 году — около 216 тыс. абитуриентов с учетом двух попыток было 399 тыс. заявлений). Из них 73% сдающих ЕНТ изъявили желание пройти тестирование на казахском языке, около 27% — на русском, 521 человек — на английском языке.

Наибольшее количество тестируемых, то есть 17,9% выбрали комбинацию предметов «Математика-Физика», 14,5% — «Биология-Химия», 12,4% — «Творческий экзамен».

Появятся новые авиарейсы

С 1 мая открывается прямое авиасообщение между Алматы и южнокорейским городом Пусан. Рейсы будет выполнять авиакомпания EasterJet два раза в неделю.

Также южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines возобновляет регулярные рейсы по маршруту Сеул (ICN) — Алматы (ALA). Данный маршрут выполняется с 29 марта 2026 года с частотой 3 раза в неделю (Вт.Пт.Вс), с 4 мая 2026 года — с увеличением частоты до 5 рейсов в неделю (Пн.Вт.Чт.Пт.Вс).

Начинается хадж-сезон

Духовное управление мусульман Казахстана назначило дату хадж-сезона 2026 года на 15 мая по 5 июня. Прямые рейсы в Медину и Джидду выполнят из Алматы, Астаны и Шымкента казахстанские и саудовские авиакомпании.

Совместно с хадж-миссией и туроператорами ДУМК согласовал порядок выезда паломников, требования по вакцинации и правила пребывания в королевстве.

При этом в Министерстве иностранных дел Казахстана призвали граждан оценивать риски поездок на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке.

