Воинские сборы для военнообязанных готовятся провести в Казахстане

— Воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК, — говорится в документе.

В Минобороны пояснили, что основной целью воинских сборов является подготовка, переподготовка и усовершенствование военных знаний, а также поддержание требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям и готовности военнообязанных к их боевому применению.

Воинские сборы планируется провести в период с мая по октябрь 2026 года.

Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение до 10 февраля.



