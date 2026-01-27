Воинские сборы для военнообязанных готовятся провести в Казахстане
Разработан проект приказа министра обороны Республики Казахстан о проведении воинских сборов с участием военнообязанных в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК, — говорится в документе.
В Минобороны пояснили, что основной целью воинских сборов является подготовка, переподготовка и усовершенствование военных знаний, а также поддержание требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям и готовности военнообязанных к их боевому применению.
Воинские сборы планируется провести в период с мая по октябрь 2026 года.
Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение до 10 февраля.