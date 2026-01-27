РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:47, 27 Январь 2026

    Воинские сборы для военнообязанных готовятся провести в Казахстане

    Разработан проект приказа министра обороны Республики Казахстан о проведении воинских сборов с участием военнообязанных в 2026 году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Минобороны РК

    — Воинские сборы — мероприятия, проводимые органами военного управления, уполномоченными государственными органами по военной подготовке в целях приобретения и совершенствования военных знаний военнообязанными и гражданами, а также в иных случаях, предусмотренных законами РК, — говорится в документе.

    В Минобороны пояснили, что основной целью воинских сборов является подготовка, переподготовка и усовершенствование военных знаний, а также поддержание требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям и готовности военнообязанных к их боевому применению.

    Воинские сборы планируется провести в период с мая по октябрь 2026 года.

    Проект документа опубликован на портале «Открытые НПА» и вынесен на общественное обсуждение до 10 февраля.

    Ляззат Сейданова
