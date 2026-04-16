Нацбанк РК утвердил правила выпуска и обращения стейблкоинов

Документ устанавливает единый порядок регулирования рынка стейблкоинов, требования к эмитентам и инвесторам, а также условия допуска цифровых активов к обращению.

Согласно правилам, выпуск стейблкоинов возможен только после полного (100%) обеспечения денежными средствами, размещёнными на банковских счетах эмитента. Эмитентами могут выступать только юридические лица в форме АО или ТОО с минимальным собственным капиталом не менее 200 млн тенге.

После выпуска допускается частичное (до 50%) размещение обеспечительных средств в высоколиквидные активы, включая государственные ценные бумаги и банковские депозиты.

Каждый выпуск стейблкоинов подлежит регистрации оператором платформы цифровых финансовых активов, который присваивает уникальный регистрационный номер и проверяет наличие обеспечения в полном объёме.

Отдельный блок правил посвящен раскрытию информации: эмитенты обязаны публиковать white paper не менее чем за 10 дней до регистрации выпуска, включая сведения о рисках, объёмах эмиссии и механизме обращения цифровых активов.

Инвесторами могут выступать физические и юридические лица, однако для доступа к ряду инструментов вводится статус квалифицированного инвестора. Его определение осуществляется через тестирование, включающее не менее 10 вопросов. Минимальный проходной балл установлен на уровне 80%.

При этом отдельные категории цифровых финансовых активов, включая стейблкоины с коротким сроком обращения и активы банков с низким кредитным рейтингом, доступны исключительно квалифицированным инвесторам.

Документ также запрещает приобретение стейблкоинов, если эмитент не раскрывает финансовую отчётность или данные о состоянии обеспечения.

Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.

