Нацбанк РК утвердил правила выпуска и обращения стейблкоинов
Национальный банк Республики Казахстан постановлением от 10 апреля 2026 года утвердил Правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоины), передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ устанавливает единый порядок регулирования рынка стейблкоинов, требования к эмитентам и инвесторам, а также условия допуска цифровых активов к обращению.
Согласно правилам, выпуск стейблкоинов возможен только после полного (100%) обеспечения денежными средствами, размещёнными на банковских счетах эмитента. Эмитентами могут выступать только юридические лица в форме АО или ТОО с минимальным собственным капиталом не менее 200 млн тенге.
После выпуска допускается частичное (до 50%) размещение обеспечительных средств в высоколиквидные активы, включая государственные ценные бумаги и банковские депозиты.
Каждый выпуск стейблкоинов подлежит регистрации оператором платформы цифровых финансовых активов, который присваивает уникальный регистрационный номер и проверяет наличие обеспечения в полном объёме.
Отдельный блок правил посвящен раскрытию информации: эмитенты обязаны публиковать white paper не менее чем за 10 дней до регистрации выпуска, включая сведения о рисках, объёмах эмиссии и механизме обращения цифровых активов.
Инвесторами могут выступать физические и юридические лица, однако для доступа к ряду инструментов вводится статус квалифицированного инвестора. Его определение осуществляется через тестирование, включающее не менее 10 вопросов. Минимальный проходной балл установлен на уровне 80%.
При этом отдельные категории цифровых финансовых активов, включая стейблкоины с коротким сроком обращения и активы банков с низким кредитным рейтингом, доступны исключительно квалифицированным инвесторам.
Документ также запрещает приобретение стейблкоинов, если эмитент не раскрывает финансовую отчётность или данные о состоянии обеспечения.
Постановление вводится в действие с 1 мая 2026 года.
Ранее Минцифры РК подготовило поправки в регулирование доходов цифровых майнеров.