    18:00, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    В Казахстане готовят к запуску Imam AI для религиозных консультаций

    В Духовном управлении мусульман Казахстана планируют запуск цифрового проекта Imam AI, направленного на развитие религиозно-просветительской деятельности с использованием современных технологий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Сервис ориентирован на предоставление оперативной и качественной информации, а также на формирование системы быстрых ответов на вопросы. Ожидается, что использование искусственного интеллекта позволит повысить доступность религиозных разъяснений и улучшить взаимодействие с верующими.

    В рамках проекта определены ключевые этапы реализации и подходы к внедрению технологии. Подчеркивается, что подобные цифровые решения играют важную роль в повышении качества религиозной деятельности и расширении возможностей информирования населения.

    Запуск Imam AI планируется в пилотном режиме в мае.

    Ранее Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития заявило, что внедрение AI-технологий в стране постепенно выходит из стадии пилотных проектов и демонстрирует конкретные результаты в разных сферах.

    Также мы рассказывали, сколько казахстанцев используют ИИ в своей работе.

    Теги:
    Технологии Мусульмане Религия Искусственный интеллект ИИ Ислам Цифровизация
    Адиль Нуртазин
