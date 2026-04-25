В Казахстане готовят к запуску Imam AI для религиозных консультаций

Сервис ориентирован на предоставление оперативной и качественной информации, а также на формирование системы быстрых ответов на вопросы. Ожидается, что использование искусственного интеллекта позволит повысить доступность религиозных разъяснений и улучшить взаимодействие с верующими.

В рамках проекта определены ключевые этапы реализации и подходы к внедрению технологии. Подчеркивается, что подобные цифровые решения играют важную роль в повышении качества религиозной деятельности и расширении возможностей информирования населения.

Запуск Imam AI планируется в пилотном режиме в мае.

Ранее Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития заявило, что внедрение AI-технологий в стране постепенно выходит из стадии пилотных проектов и демонстрирует конкретные результаты в разных сферах.

