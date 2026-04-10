Казахстанцы планируют совершить хадж: какие требования ввели для полетов в Саудовскую Аравию
Казахстанские паломники отправятся на хадж с 15 мая по 5 июня. В Авиационной администрации Казахстана разъяснили, какие требования действуют для полетов в Саудовскую Аравию на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.
Духовное управление мусульман Казахстана назначило дату хадж-сезона 2026 года на 15 мая по 5 июня. Прямые рейсы в Медину и Джидду выполнят из Алматы, Астаны и Шымкента казахстанские и саудовские авиакомпании.
Также совместно с хадж-миссией и туроператорами ДУМК согласовал порядок выезда паломников, требования по вакцинации и правила пребывания в королевстве.
Насколько безопасны полеты в Саудовскую Аравию
В ответе на запрос корреспондента Kazinform в Авиационной администрации Казахстана ответили, что воздушное пространство Саудовской Аравии остается открытым и доступным для международных рейсов. При этом в нескольких странах Ближнего Востока все еще действуют ограничения для рейсов.
В таких условиях казахстанские авиакомпании должны самостоятельно оценивать риски при планировании маршрутов, уточнили в пресс-службе.
Для этого перевозчики должны учитывать:
- данные международных организаций, включая ИКАО, Европейское агентство безопасности полетов и другие;
- аэронавигационную информацию, а также NOTAM (оперативные извещения о состоянии инфраструктуры и возможных угрозах для безопасности полетов);
- сведения государственных органов и открытых источников.
В администрации подчеркнули, что при соблюдении всех установленных процедур уровень безопасности полетов остается контролируемым и соответствует международной практике.
— Маршруты полетов в Саудовскую Аравию выстраиваются в обход зон с повышенными рисками и закрытого воздушного пространства, что является международной практикой обеспечения безопасности полетов. Таким образом, выполнение прямых рейсов по направлениям Алматы — Джидда/Медина, Астана — Джидда/Медина, Шымкент — Джидда/Медина возможно при условии соблюдения всех требований по оценке рисков и выбору безопасных маршрутов, — уточнили в пресс-службе компании.
Вместе с тем в Авиационной администрации уточнили, что регулярные рейсы в ряд стран региона пока не возобновили, но рассматривают этот вопрос на постоянной основе.
— Дополнительные решения будут приниматься исходя из изменений военно-политической обстановки; официального открытия воздушного пространства соответствующих государств; результатов актуальной оценки рисков, — сообщили в компании.
Напомним, после обострения конфликта на Ближнем Востоке в марте Казахстан эвакуировал своих граждан из стран региона. В общей сложности из зоны эскалации возвращены 10 275 гражданина РК.