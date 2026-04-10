    15:38, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Казахстанцы планируют совершить хадж: какие требования ввели для полетов в Саудовскую Аравию

    Казахстанские паломники отправятся на хадж с 15 мая по 5 июня. В Авиационной администрации Казахстана разъяснили, какие требования действуют для полетов в Саудовскую Аравию на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Духовное управление мусульман Казахстана назначило дату хадж-сезона 2026 года на 15 мая по 5 июня. Прямые рейсы в Медину и Джидду выполнят из Алматы, Астаны и Шымкента казахстанские и саудовские авиакомпании.

    Также совместно с хадж-миссией и туроператорами ДУМК согласовал порядок выезда паломников, требования по вакцинации и правила пребывания в королевстве. 

    Насколько безопасны полеты в Саудовскую Аравию

    В ответе на запрос корреспондента Kazinform в Авиационной администрации Казахстана ответили, что воздушное пространство Саудовской Аравии остается открытым и доступным для международных рейсов. При этом в нескольких странах Ближнего Востока все еще действуют ограничения для рейсов.

    В таких условиях казахстанские авиакомпании должны самостоятельно оценивать риски при планировании маршрутов, уточнили в пресс-службе.

    Для этого перевозчики должны учитывать:

    • данные международных организаций, включая ИКАО, Европейское агентство безопасности полетов и другие;
    • аэронавигационную информацию, а также NOTAM (оперативные извещения о состоянии инфраструктуры и возможных угрозах для безопасности полетов);
    • сведения государственных органов и открытых источников.

    В администрации подчеркнули, что при соблюдении всех установленных процедур уровень безопасности полетов остается контролируемым и соответствует международной практике.

    — Маршруты полетов в Саудовскую Аравию выстраиваются в обход зон с повышенными рисками и закрытого воздушного пространства, что является международной практикой обеспечения безопасности полетов. Таким образом, выполнение прямых рейсов по направлениям Алматы — Джидда/Медина, Астана — Джидда/Медина, Шымкент — Джидда/Медина возможно при условии соблюдения всех требований по оценке рисков и выбору безопасных маршрутов, — уточнили в пресс-службе компании.

    Вместе с тем в Авиационной администрации уточнили, что регулярные рейсы в ряд стран региона пока не возобновили, но рассматривают этот вопрос на постоянной основе.

    — Дополнительные решения будут приниматься исходя из изменений военно-политической обстановки; официального открытия воздушного пространства соответствующих государств; результатов актуальной оценки рисков, — сообщили в компании.

    Напомним, после обострения конфликта на Ближнем Востоке в марте Казахстан эвакуировал своих граждан из стран региона. В общей сложности из зоны эскалации возвращены 10 275 гражданина РК.

