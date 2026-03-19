    12:05, 19 Март 2026 | GMT +5

    Когда Казахстан возобновит рейсы на Ближний Восток

    Казахстанские авиакомпании пока не возобновили полеты в страны Ближнего Востока, решения будут принимать в зависимости от ситуации в регионе. Об этом сообщил вице-министр транспорта Талгат Ластаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik

    По словам вице-министра транспорта, на сегодня все казахстанские авиакомпании приостановили рейсы по данному направлению из-за нестабильной обстановки и рисков для безопасности полетов.

    – Ситуация постоянно меняется, она крайне изменчивая, но некоторые компании продолжают полеты. Когда мы говорим сейчас о FlyDubai, то буквально позавчера дубайский аэропорт закрывался, прекращал полеты. То есть все исходит из уровня риска для безопасности полетов, потому что ситуация там крайне неустойчивая, – сообщил он.

    Вице-министр транспорта Ластаев пояснил, что ведомство ведет постоянную оценку рисков и принимает решения совместно с Министерством иностранных дел. О сроках возможного возобновления полетов говорить пока рано.

    — Аэропорты приостанавливают работу, воздушное пространство закрывается, и, соответственно, полеты прекращаются. Говорить о какой-то стабильной работе пока не приходится. По Саудовской Аравии на данный момент также полеты не выполняются — наши компании их приостановили, — отметил он.

    Напомним, Казахстан завершил эвакуацию своих граждан из Ближневосточного региона. В общей сложности из зоны эскалации возвращены 10 275 гражданина РК.

    Адия Абубакир
