Около 3 тысяч атлетов приняли участие в первом ночном марафоне в Туркестане

Turkestan Night Run-2026 — это не просто беговая гонка, а ночной фестиваль, который воплотил дух Великого Шелкового пути в современном формате. Главный девиз мероприятия — «Ты не просто бежишь — ты проходишь многовековой путь». Эта идея позволяет участникам символически испытать путешествие древнего каравана.

Фото: акимат Туркестанской области

На церемонии открытия присутствовал заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, который поздравил участников соревнования и пожелал им удачи.

— Это не только спортивное соревнование, а праздник единства и энергии, популяризации здорового образа жизни. Здесь собрались профессиональные атлеты и спортсмены-любители со всей страны, а также из-за рубежа. Мы рады, что в Туркестане проходит такое масштабное мероприятие. Благодаря такому марафону будет развиваться не только массовый спорт, но и туристический и спортивный потенциал нашего города, — сказал заместитель акима области.

Фото: акимат Туркестанской области

Соревнования начались в вечернее время. Улицы города были освещены особым светом, бегунов сопровождали музыка и театрализованные представления. Вдоль трассы были созданы тематические зоны: «Оазис», «Пески времени», «Священный Туркестан», каждая дистанция отражала этапы исторического путешествия.

В марафоне международного уровня приняло участие около трех тысяч человек, из них 70 иностранных спортсменов из шести стран и около 800 человек из разных регионов Казахстана. В целом, на масштабные соревнования собралось более пяти тысяч человек. Участники марафона соревновались на дистанциях 5, 10 и 21 километр.

Фото: акимат Туркестанской области

В ходе вечера для зрителей были организованы танцевальные конкурсы, викторины, а для детей — развлекательные программы. По окончании соревнований победители были награждены, участникам были вручены призы.

Фото: акимат Туркестанской области

Turkestan Night Run-2026 — уникальный проект, объединивший спорт, культуру и историю. Данная инициатива направлена на развитие Туркестана как спортивно-туристического центра международного уровня.