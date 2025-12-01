Что изменится в Казахстане с 1 декабря

Запуск автолизинга

С 1 декабря в Казахстане запускается автолизинг для граждан. Механизм разработан Министерством торговли и интеграции и уже включен в проект изменений в Правила внутренней торговли.

Ранее Глава государства поручил расширить меры по обеспечению доступности автомобилей для граждан. Теперь, наряду с программой льготного автокредитования, появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.

Обязательная маркировка рогов сайгака

Министерство торговли и интеграции РК расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Так, с 1 декабря 2025 года вступает в силу обязательная маркировка рогов сайгака.

Рога сайгака используются в традиционной китайской медицине, что порождает значительный теневой рынок и стимулирует незаконный убой животных. Внедрение системы маркировки дериватов сайгака с использованием современных средств идентификации позволит отследить происхождение рогов и исключить нелегальный оборот, обеспечить контроль за легальными запасами дериватов. Таким образом, планируется снизить уровень браконьерства.

Новые авиарейсы

С 1 декабря авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан — Бухара, Туркестан — Ургенч (Хива) и Туркестан — Самарканд.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта. Стоимость перелета составляет 40 тысяч тенге в одну сторону.

Вместе с тем, на казахстанский рынок выходит новый лоукостер из Тайланда — Thai Airasia X.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю — из Алматы в Бангкок по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, из Бангкока в Алматы — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям на широкофюзеляжных Airbus A330 вместимостью 367 пассажиров.

Совместные рейды МЧС и МВД

С 1 декабря МЧС и МВД начинают масштабную профилактическую кампанию, направленную на повышение уровня безопасности. В рамках сотрудничества стартуют три крупные акции: «Газбаллон», «Қауіпсіз Жаңа жыл» и «Пиротехника».

Акция «Газбаллон» направлена на предотвращение нарушений, связанных с использованием газобаллонного оборудования. Предусмотрено проведение рейдов на автодорогах и в паркингах, организация встреч с руководителями домоуправляющих организаций и жителями жилых массивов, профилактические беседы с сотрудниками газозаправочных станций.

Мероприятия акции «Қауіпсіз Жаңа жыл» ориентированы на обеспечение безопасности в период массовых новогодних празднований. Будет проведена профилактическая работа в местах проведения массовых новогодних мероприятий, включая проверку эвакуационных выходов, систем пожарной сигнализации и соблюдение норм пожарной безопасности, а также встречи с предпринимателями и организаторами праздничных вечеров.

Акция «Пиротехника» направлена на предупреждение пожаров и травматизма при использовании пиротехнических изделий. Запланированы совместные рейды по местам хранения и реализации пиротехники.

Штраф за летнюю резину

С декабря полицейские Казахстана могут штрафовать автовладельцев, не поменявших летние шины на зимние. За нарушение предусмотрен штраф в 5 МРП, который на 2025 год составляет 19 660 тенге.

Ранее мы рассказывали, что цены на услуги шиномонтажных мастерских в городах Казахстана обходятся в среднем в 8-9 тысяч тенге, но все зависит от диаметра колес.

Дни отдыха

В декабре казахстанцы смогут дополнительно отдохнуть всего один день — 16 декабря — в день Независимости, который выпадает на вторник. В целом же месяц принесет 8 дней отдыха при пятидневной рабочей неделе и 4 дня — при шестидневной. 31 декабря останется рабочим днем.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцы отдохнут на Новый год.