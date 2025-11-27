Шелковый путь оживает: Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты

Как сообщает пресс-служба Правительства, по линии Министерства транспорта запускаются три новых авиамаршрута.

— С 1 декабря текущего года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан — Бухара, Туркестан — Ургенч (Хива) и Туркестан — Самарканд. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тысяч тенге в одну сторону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока. Открытие маршрутов нацелено на развитие туризма и продвижение городов Великого шелкового пути, а также для усиления транспортной связности регионов и стимулирования притока зарубежных туристов.

Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии. В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.

— Первый тур в Самарканд уже запущен совместно с оператором kompastour. Сейчас ведутся переговоры с другими туристскими компаниями по формированию новых туров. В 2026 году планируется рассмотреть совместное продвижение туристского потенциала Казахстана и Узбекистана с целью объединения туристских ресурсов двух стран, — добавили в Правительстве РК.

Напомним, 2 мая из Астаны вылетел первый международный рейс в Самарканд. В октябре прямые авиарейсы были запущены из Астаны в Бишкек.