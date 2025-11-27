РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:32, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шелковый путь оживает: Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты

    Казахстан усилил работу по развитию туризма и транспортных связей с Узбекистаном, передает агентство Kazinform.

    самолет
    Фото: freepik

    Как сообщает пресс-служба Правительства, по линии Министерства транспорта запускаются три новых авиамаршрута.

    — С 1 декабря текущего года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан — Бухара, Туркестан — Ургенч (Хива) и Туркестан — Самарканд. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тысяч тенге в одну сторону, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что на первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока. Открытие маршрутов нацелено на развитие туризма и продвижение городов Великого шелкового пути, а также для усиления транспортной связности регионов и стимулирования притока зарубежных туристов.

    Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии. В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.

    — Первый тур в Самарканд уже запущен совместно с оператором kompastour. Сейчас ведутся переговоры с другими туристскими компаниями по формированию новых туров. В 2026 году планируется рассмотреть совместное продвижение туристского потенциала Казахстана и Узбекистана с целью объединения туристских ресурсов двух стран, — добавили в Правительстве РК.

    Напомним, 2 мая из Астаны вылетел первый международный рейс в Самарканд. В октябре прямые авиарейсы были запущены из Астаны в Бишкек. 

    Теги:
    Туризм Казахстан Правительство РК Авиация Великий Шёлковый путь Узбекистан
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают