Сколько стоит «переобувка» автомобиля в городах Казахстана

Требования по закону

Зима во многие регионы Казахстана уже начала постепенно приходить. Отсюда осадки в виде снега, метель и самое опасное для водителей — гололед. Полицейские уже стали предупреждать о необходимости перехода на зимнюю резину.

Стоит отметить, по правилам дорожного движения официально использовать автотранспортное средство на летней резине запрещено именно по срокам, установленных календарем, то есть в зимние месяцы — декабрь, январь и февраль. За нарушение предусмотрен штраф в 5 МРП, который на 2025 год составляет 19 660 тенге.

К слову, есть несколько видов зимних шин. Шипованные подходят идеально для суровых зим, обеспечивая надежное сцепление с обледенелой дорогой. Есть также фрикционные, в народе называемые «липучками». Подходят они для города и эффективны на снегу и мокром покрытии.

Также выбор может пасть на всесезонные шины, но допустимы они лишь при умеренных зимах. При морозах и на льду они значительно уступают шипованным шинам.

От чего зависит цена

Услуги шиномонтажа у казахстанских водителей становятся популярными в разный период, и зависит это не от календаря, а, как раз-таки, от наступления неблагоприятных погодных условий. Заранее «переобувку» мало кто делает, и после первого снега выстраиваются огромные очереди из машин.

Цены на услуги зависят от диаметра шин. R13, самые дешевые, и дальше по нарастающей. Как правило цены указывают сразу за 4 колеса, при этом, в нее может войти также балансировка колес. Она, к слову, влияет на износ шин и устойчивость автомобиля на дороге. Лишь малая часть шиномонтажных мастерских указывают стоимость на эту услугу отдельно.

Фото: Kazinform

Цены по городам

Дешевле всего услуги шиномонтажа оказались в Актау. Цены начинаются от 4000 тенге, но стоит отметить, что здесь столь остро проблема с резкой «переобувкой» на шипованную резину не стоит. Учитывая, что увидеть здесь снег можно не так уж часто.

Следом расположились Тараз и Кызылорда. Стоимость замены резины начинается от 5000 тенге, и это, конечно, за самый маленький диаметр.

Одна из самых распространенных цен — 6000 тенге. Именно за такие деньги можно «переобуть» легковушку в Уральске, Шымкенте, Караганде, Жезказгане, Туркестане и Талдыкоргане. А вот за кроссовер заплатить придется уже в среднем 20 000 тенге.

В Петропавловске, Алматы и Павлодаре стоимость варьируется в пределах 7000 - 22 000 тенге. Кстати, некоторые шиномонтажные мастерские предлагают услуги по записи. Это гораздо удобнее, поскольку в пик в очереди можно простоять несколько часов.

Следом с минимальной стоимостью замены шин от 7500 тенге расположились города Кокшетау, Актобе, Семей и Усть-Каменогорск. Стоит отметить, при этом в Актобе максимальная стоимость услуги значительно ниже, чем в целом по стране.

Дороже всего «переобуть» автомобиль обойдется водителям в Астане, где стоимость начинается от 8000 тенге, и первое место по дороговизне можно закрепить за Костанаем. Здесь на шиномонтажках просят 8500 тенге.

Фото: Kazinform

