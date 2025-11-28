Маркировка против контрабанды: в Казахстане усиливают борьбу с теневым рынком

Дериваты сайгаков

С 1 декабря 2025 года вступает в силу обязательная маркировка рогов сайгака. Рога сайгака используются в традиционной китайской медицине, что порождает значительный теневой рынок и стимулирует незаконный убой животных. Внедрение системы маркировки дериватов сайгака с использованием современных средств идентификации позволит отследить происхождение рогов и исключить нелегальный оборот, обеспечить контроль за легальными запасами дериватов. Таким образом, планируется снизить уровень браконьерства.

Пивоваренная продукция

Обязательная маркировка пива и пивных напитков, разливаемых в бутылках и кегах, вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Пиво и пивные напитки в жестяных банках станут обязательными к маркировке с 1 января 2027 года.

В настоящее время в Казахстане отсутствует централизованная система учета пивоваренной продукции. Это создает условия для распространения контрабандного товара. Несмотря на то, что пиво относится к подакцизным товарам, сегодня оно не маркируется учетно-контрольными марками.

Моторные масла

Одновременно с пивоваренной продукцией, с 1 февраля 2026 года, стартует маркировка моторных масел. По остальным видам смазочных материалов обязательная маркировка будет введена с 1 сентября 2026 года. Маркировка моторных масел вводится в целях повышения прозрачности рынка нефтепродуктов и защиты прав потребителей.

По оценкам экспертов, до 50% моторных масел, реализуемых в стране, могут находиться в теневом обороте, что наносит ущерб экономике и создает прямые риски для автовладельцев. Использование некачественной продукции может привести к поломке двигателя, дорогостоящему ремонту и, как следствие, финансовым потерям для граждан

Товары легкой промышленности

Маркировка товаров легкой промышленности также будет вводиться поэтапно. Первый этап начнется с 1 декабря 2026 года и охватит предметы одежды из искусственного меха, одежду из трикотажного полотна машинного и ручного вязания, лыжные костюмы, верхнюю одежду для мужчин или мальчиков, верхнюю одежду для женщин или девочек из хлопчатобумажной ткани/прочих текстильных материалов, а также постельное, кухонное и туалетное белье.

Второй этап обязательной маркировки товаров легкой промышленности стартует 1 марта 2027 года и включит трикотажные блузки и топы, свитеры и кардиганы, пальто и куртки для мужчин и женщин, тканые рубашки и блузки, спортивную одежду из синтетических волокон, шали, платки, шарфы и галстуки. Третий этап запланирован на 1 октября 2027 года — маркировке будут подлежать трикотажные пальто и плащи, костюмы, брюки, юбки и платья для мужчин и женщин, мужские рубашки-поло, спортивные костюмы из различных материалов, а также тканые костюмы, пиджаки и брюки.

Доля контрафактной и контрабандной продукции на рынке легкой промышленности может достигать 59% или почти 926 млрд тенге. Таким образом, подделки и контрабанда стоят дешевле и вытесняют легальную продукцию. Для потребителей теневой рынок тоже является опасным — товары неизвестного происхождения могут содержать в составе опасные компоненты, в частности для детей.

Для чего нужна маркировка

Цифровая маркировка — это нанесение на каждую единицу товара уникального кода Data Matrix, который фиксируется информационной системе. Она позволяет отслеживать каждый товар на всех этапах: от производства или ввоза в страну до продажи покупателю. Код содержит информацию о происхождении продукции, производителе, движении товара и его характеристиках, что помогает подтвердить легальность товара, защитить потребителей и создать конкурентные условия для добросовестного бизнеса.

Расширение перечня маркируемых товаров усилит контроль за их оборотом, сократит объемы теневой торговли и контрафактной продукции. Новые правила создадут условия для развития добросовестного бизнеса, укрепления экономики и надежной защиты прав потребителей.

Отметим, на сегодня обязательной маркировке подлежат три товарные группы: табачные изделия, обувь и лекарственные средства. За все время промаркировано более семи млрд единиц товаров. Кроме того, завершен пилотный проект по ювелирным изделиям, реализуются пилотные проекты по маркировке БАДов, бытовой химии, газовых баллонов, изделий медицинского назначения и растительного масла.