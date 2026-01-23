Чем запомнился Раимбек Баталов на посту главы НПП «Атамекен»

Агентство Kazinform вспоминает его ключевые достижения, масштабные реформы и позиции по самым острым вопросам, волнующим казахстанский бизнес.

Биография и путь в бизнесе

Раимбек Баталов родился 21 ноября 1970 года в Алматы. Окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности «инженер-строитель». С начала 1990-х годов работал в реальном секторе экономики. В разные годы занимал руководящие позиции в металлургии, химической промышленности, энергетике и агропромышленном комплексе. В частности, управлял металлургическим комплексом «Риддер Инвест», химическим предприятием «Новоджамбулский фосфорный завод», Тобольским элеватором, сахарным заводом в Мерке и Шымкентской ТЭЦ-3. В 1992 году основал торговую фирму «Раимбек», которая впоследствии выросла в многопрофильный холдинг Raimbek Group.

Раимбек Баталов на протяжении многих лет активно участвовал в формировании деловой повестки страны:

— с 2002 года — председатель совета Форума предпринимателей Казахстана;

— с 2005 года — руководитель казахстанской части Делового совета ШОС;

— с 2007 года — член Общественной палаты при Мажилисе;

— с 2009 года — президент Федерации подводного спорта Казахстана;

— с 2010 года — член координационного совета при Премьер-министре РК;

— с 2012 года — независимый эксперт консультативного комитета ЕЭК;

— с 2015 года — председатель совета директоров ENACTUS Kazakhstan;

— в 2017 году избран вице-президентом Азиатской конфедерации велоспорта.

Курс на реформы: «Атамекен» снизу вверх

В эксклюзивном интервью Kazinform в октябре 2024 года Баталов подробно рассказал о ключевых изменениях, реализованных за два года его руководства.

Главным принципом стала стратегия bottom-up («снизу вверх») — переход от формального администрирования к реальному участию регионального бизнеса в принятии решений.

— В регионах было создано 158 отраслевых советов, объединивших активных лидеров малого и среднего бизнеса.

— Количество предпринимателей, вовлеченных в ежедневную работу Палаты, выросло с 500 до более чем 10 тысяч.

— В 2023 году поступления от членских взносов выросли на 8%, подтвердив доверие бизнеса к новой модели управления.

Обновление руководящих органов

При Баталове началось масштабное обновление управленческих структур НПП:

— ротация Региональных советов и комитетов Президиума;

— сокращение численности Президиума с 59 до 45 человек;

— ограничение сроков полномочий членов правления;

— привлечение новых лидеров из среды малого и среднего бизнеса.

Эти изменения стали возможны после внесения поправок в закон о НПП, вступивших в силу в июне 2024 года.

Поддержка малого бизнеса и отказ от бюджетной зависимости

Одним из принципиальных решений стало освобождение малого бизнеса от членских взносов. По его данным, в 2022 году число плательщиков сократилось на 61%, что существенно снизило финансовую нагрузку на предпринимателей. Параллельно Палата резко сократила участие в бюджетных программах: в 2019 году — 11 млрд тенге (72% бюджета); в 2024 году — 1,2 млрд тенге (10% бюджета).

Сертификаты СТ-KZ и борьба с лжепроизводителями

При его участии велась работа по реформированию системы подтверждения казахстанского происхождения товаров. Был предложен новый подход к расчету доли внутристрановой ценности (ДВЦ) с балльной системой оценки, направленный на исключение лжепроизводителей; стимулирование локализации; повышение прозрачности господдержки.

Упрощенный налоговый режим

Одним из ключевых достижений Баталов считал сохранение упрощенного режима для большинства малого бизнеса. Итоговый перечень запрещенных видов деятельности оказался точечным и не затронул социально значимые сегменты, прежде всего малый ритейл.

— Мы сумели защитить интересы самого массового и социально значимого сегмента — розничной торговли малого формата. Речь о магазинах у дома, минимаркетах, небольших торговых точках в районах и селах. Именно они создают рабочие места, обеспечивают ежедневный доступ людей к товарам первой необходимости и удерживают цены на приемлемом уровне, что сейчас особенно важно на фоне государственной антиинфляционной политики. Государство предпринимает меры по снижению инфляции, развитию логистики, поддержке локального производства, регулированию маркетплейсов, и сохранение упрощенки для малого ритейла органично вписывается в эту политику. Это действительно победа. Для людей, для малого бизнеса, для всей экономики «на земле», — подчеркивал он.

Споры и критика

Высказывания Раимбека Баталова по новому Налоговому кодексу в январе 2025 года вызвали споры в предпринимательском сообществе. Глава президиума НПП «Атамекен» последовательно отстаивал стимулирующий подход в налоговой политике, подчеркивая чувствительность нагрузки на бизнес. Поддерживая идею повышения НДС, НПП настаивала на снижении налоговой нагрузки на фонд оплаты труда как компенсационной мере. По словам Баталова, именно этот налог напрямую влияет на себестоимость продукции и услуг.

— Правительство идет на конкретные «пряники», предлагая снижение налогов на заработную плату. Для бизнеса это очень чувствительный налог, — отмечал он.

При этом Баталов подчеркивал, что рост ставки НДС неизбежно отразится на ценах, поэтому методика его применения требует пересмотра.

Позднее, отвечая на критику, он пояснил, что ни он лично, ни НПП «Атамекен» не поддерживают изначально предложенную модель повышения НДС до 20%.

Летом 2025 года Раимбек Баталов оказался в центре общественной дискуссии, комментируя положения нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступившего в силу с 1 января. В своем Instagram он отметил, что бизнес-сообществу совместно с НПП «Атамекен» удалось «добиться многого» в ходе обсуждения налоговой реформы.

В частности, Баталов подчеркнул, что первоначально предложенный Правительством порог обязательной регистрации по НДС в размере 15 млн тенге удалось отстоять на уровне 40 млн тенге. Вместе с тем фактически речь шла о снижении действующего порога с 78 млн до 40 млн тенге. Также, по его словам, для специального налогового режима на основе упрощенной декларации был сохранен порог в 2,4 млрд тенге, а самозанятым гражданам предоставлена возможность применять специальный налоговый режим со ставкой 4%.

Однако эти заявления вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. Часть пользователей подвергла позицию главы НПП резкой критике, заявив, что снижение порога обязательной регистрации по НДС с 78 млн до 40 млн тенге не может рассматриваться как достижение для бизнеса. Отдельные комментаторы публично высказывались с требованием его отставки.

Позже в социальных сетях и мессенджерах стали распространяться сообщения о якобы предстоящем освобождении Раимбека Баталова от должности председателя президиума НПП «Атамекен». В пресс-службе Палаты тогда официально опровергли эту информацию, назвав ее фейком.

Кроме того, в ноябре прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что четверо заместителей председателя президиума приняли решение покинуть свои должности. В пресс-службе НПП «Атамекен» пояснили, что они подали заявления о досрочном прекращении полномочий в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса Республики Казахстан.

Отметим, что на съезде Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» избрали нового председателя президиума. Им стал Канат Шарлапаев, который в сентябре 2025 года покинул пост помощника Президента по экономическим вопросам.