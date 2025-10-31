РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:29, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Информацию об увольнении Баталова прокомментировали в НПП «Атамекен»

    Национальная палата предпринимателей «Атамекен» прокомментировала появившиеся сообщения о якобы предстоящем освобождении Р. А. Баталова от должности председателя президиума, передает агентство Kazinform.

    Раимбек Баталов
    Фото: Kazinform

    Распространяемая в отдельных источниках информация о якобы предстоящем освобождении Р. А. Баталова от должности председателя президиума НПП «Атамекен» не соответствует действительности.

    — Согласно подпункту 1) пункта 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», а также подпункту 1) пункта 16.4 Устава НПП «Атамекен», председатель президиума избирается и освобождается от должности исключительно решением съезда Национальной палаты предпринимателей, — сообщили в НПП «Атамекен».

    Иные заявления или публикации по данному вопросу являются недостоверными и не имеют правовых оснований. 

    Наталья Мосунова
    Автор
