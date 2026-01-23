Канат Шарлапаев сменил Раимбека Баталова на посту председателя президиума НПП «Атамекен»

С 2022 года должность председателя президиума НПП занимал Раимбек Баталов.

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области, РСФСР. Получил образование в Саратовском социально-экономическом университете по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», а также степень магистра в области финансов и управления в Cranfield School of Management в Великобритании.

Карьера

Свою карьеру Канат Шарлапаев начал в банковском секторе.С 2006 по 2008 годы работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управления продажами инвестбанка «Сити» в Лондоне (Великобритания) и Праге (Чехия).

С 2008 по 2014 годы был старшим аналитиком, помощником вице-президента, вице-президентом регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка «Сити».

С 2014 по 2015 годы — вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка «Сити».

С 2015 по 2017 годы Канат Шарлапаев трудился главным финансовым директором, заместителем председателя правления, старшим вице-президентом «Ситибанк Казахстан».

В 2017–2020 годах — главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент «Ситибанк Россия».

В 2020–2022 годах — региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка «Сити» (ОАЭ).

С февраля 2022 по сентябрь 2023 года — председатель правления АО Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

4 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан.

6 февраля 2024 года Указом Президента был переназначен на должность министра.

25 января 2025 года избран президентом Федерации регби Казахстана.

28 февраля 2025 года Указом Президента РК назначен помощником Президента РК по экономическим вопросам.



