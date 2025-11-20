Запрет на упрощенку: что глава нацпалаты предпринимателей советует сделать бизнесу до 2026 года

— Раимбек Анварович, утвержден перечень видов деятельности, которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Как Вы оцениваете этот результат с точки зрения Национальной палаты, которая долгое время отстаивала права бизнеса?



— В «Атамекене» мы искренне рады результату. Он стал итогом действительно совместной работы госорганов, общественников, отраслевых ассоциаций и большой команды Национальной палаты. И самое главное — нас услышали.

Мы всегда подчеркивали, что налоговая реформа должна быть встроена в общую государственную политику, а не идти вразрез с ней. Сегодня государство выстраивает единую макроэкономическую траекторию. От бюджета до денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить рост реальных доходов казахстанцев на 2–3% ежегодно. На этом фоне крайне важно не допустить ухудшения условий для малого бизнеса, который является основой занятости.

Именно поэтому мы добивались, чтобы упрощенка сохранилась для абсолютного большинства предпринимателей. И нам это удалось. В итоговом документе остались только те направления, где упрощенный режим почти не применялся или не был экономически обоснован. Главное, что мы сохранили баланс. Государство получило прозрачность там, где она действительно нужна, а малый бизнес сохранил свой жизненно важный режим работы.



— Бизнес опасался, что список окажется слишком широким. Каков окончательный объем перечня и что говорят эти цифры

— Первоначальные опасения были абсолютно понятными. В первом варианте перечня бизнес увидел почти восемь сотен видов деятельности и это вызвало справедливую бурю эмоций. Но именно здесь и сработал тот самый конструктивный диалог, который сейчас является частью общей экономической политики государства. Мы вместе с профильными министерствами и экспертами детально проработали документ. Итоговый перечень стал точечным и логичным. Он охватывает только те направления, где упрощенка не была жизненной необходимостью.

Важно понимать, что сегодня государственная политика направлена на снижение инфляции, стабильность цен, рост реального сектора и это создает предсказуемую среду для бизнеса. Экономика растет. Согласно официальным данным, за 10 месяцев реальный сектор прибавил 8,2% и в этих условиях крайне важно было сохранить устойчивость малого бизнеса.

И мы добились того, чтобы добросовестные предприниматели, которые работают в рамках упрощенки и дальше могли продолжать в привычном режиме.



— Какие именно сферы оказались в запретительном перечне и почему?

— Логика здесь понятная и, на мой взгляд, справедливая. В перечень вошли сферы, которые по своей природе не относятся к классическому малому бизнесу. Это направления с высокой маржинальностью, серьезной финансовой нагрузкой или требующие повышенного государственного контроля. Это, например, финансовые и страховые услуги, работа ломбардов, производство и реализация подакцизных товаров, деятельность, связанная с топливом. Есть и те сегменты, где прозрачность учета критически важна — консалтинг, аудит, ряд юридических услуг.

Строительство и операции с жильем тоже требуют более детального и строгого регулирования. Есть и сферы, где упрощенку использовали не совсем честно, например для дробления среднего и крупного бизнеса.

Поэтому список не про запрет ради запрета. Он про то, чтобы каждая сфера регулировалась так, как это объективно необходимо.



— Есть ли достижения, которыми Вы особенно гордитесь?

— Да, и это, пожалуй, один из ключевых моментов всей реформы. Мы сумели защитить интересы самого массового и социально значимого сегмента — розничной торговли малого формата. Речь о магазинах у дома, минимаркетах, небольших торговых точках в районах и селах. Именно они создают рабочие места, обеспечивают ежедневный доступ людей к товарам первой необходимости и удерживают цены на приемлемом уровне, что сейчас особенно важно на фоне государственной антиинфляционной политики. Государство предпринимает меры по снижению инфляции, развитию логистики, поддержке локального производства, регулированию маркетплейсов и сохранение упрощенки для малого ритейла органично вписывается в эту политику.

Это действительно победа. Для людей, для малого бизнеса, для всей экономики «на земле».



— Какой совет Вы можете дать предпринимателям, чья деятельность все же попала в перечень?



— Самое важное — это использовать время мудро. Переход на общий режим начнется с января 2026 года и лучше подготовиться заранее. Сейчас государство создает условия для предсказуемости. То есть, модернизируется инфраструктура, запускаются новые инвестиционные проекты, повышается доступность кредитов для МСБ. И как показывает официальная статистика, число бизнес-заемщиков выросло в 3,5 раза за пять лет.

Я бы рекомендовал провести аудит деятельности, заранее выстроить учет, оценить налоговую нагрузку. Если нужно, обратиться к специалистам. Это нормальный этап адаптации.

И важно помнить, что по операциям с теми, кто останется на упрощенке, будут действовать ограничения по вычетам. Лучше учитывать это заранее.



Напомним, ранее Правительство Республики Казахстан утвердило перечень видов деятельности, по которым запрещено применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.