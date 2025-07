Почти 90 соглашений за два года: какие отрасли охватывает партнерство Казахстана и Китая

Прошлый государственный визит лидера КНР Си Цзиньпина в нашу страну состоялся в июле 2024 года по приглашению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Тогда по итогам переговоров Казахстан и Китай заключили более 30 межведомственных и межправительственных соглашений в сферах торговли, технико-экономического сотрудничества, транспорта, инфраструктуры и инженерного строительства, энергетики, промышленности, сельского хозяйства и образования.

В этом году во время рабочего визита Си Цзиньпина в нашу страну в рамках Второго Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай — Центральная Азия» между Казахстаном и китайскими компаниями подписано 58 коммерческих документов на общую сумму свыше $24 млрд. В целом, документы охватили следующие направления:

Политика и межгосударственные отношения

Фото: Акорда

— Совместное заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина;

— Меморандум об обмене и сотрудничестве между Общественным объединением «Партия «AMANAT» и Коммунистической партией Китая;

— Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Торговля, экономика, финансы

Фото: Александр Павский / Kazinform

— Дорожная карта по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества между Правительством РК и Правительством КНР;

— Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о технико-экономическом сотрудничестве;

— Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области контроля и безопасности взаимопоставляемых товаров между Министерством торговли и интеграции РК и Главным таможенным управлением КНР;

— Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области оценки соответствия между Министерством торговли и интеграции РК и Государственным управлением по регулированию рынка КНР;

— Меморандум о взаимопонимании между АО «НК «Kazakh Invest» и Центрально-Азиатской и Китайской Ассоциацией производителей мебели и строительных материалов, который предусматривает реализацию проекта по созданию индустриального парка в Казахстане;

— Генеральное соглашение между Банком развития Казахстана и China Development Bank об открытии двухвалютной кредитной линии на $1 млрд для финансирования совместных инвестиционных проектов;

— Соглашение между SM Minerals LTD и CNMCL о передаче акций с участием китайской стороны.

Инфраструктура и транспорт

Фото: пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по реформам и развитию КНР по расширению трансграничной железной дороги между РК и КНР;

— Меморандум между Министерством транспорта РК и Министерством транспорта КНР о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания инновационных технологий и информационных систем и о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок;

— Меморандум о взаимопонимании по продвижению развития сотрудничества в области инфраструктуры и инженерного строительства между Министерством транспорта РК и Министерством коммерции КНР;

— Меморандум о взаимопонимании по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте между Министерством транспорта РК и Государственным комитетом по развитию и реформам КНР;

— Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Казына» и компания China Harbour Engineering Company, направленный на развитие всестороннего сотрудничества в приоритетных сферах инфраструктуры и энергетики Казахстана;

— Трехсторонний меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта РК, группой «Алатау Мидл Коридор» и компанией China CAMC Engineering Co., Ltd по созданию и реализации проекта логистика-промышленного суперхаба на территории РК;

— Меморандум о взаимопонимании между акиматом Астаны и компанией China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., LTD при участии Tianjin Rail Transit Group по развитию долгосрочного сотрудничества в сфере эксплуатации проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT. Очередь 1»;

— Рамочное соглашение между акиматом Астаны и компанией Jiangsu Provincial Soho Holding Group Co., Ltd по проекту строительства многофункционального гостиничного комплекса с бизнес-центром и выставочными павильонами. Объем инвестиций $60 млн;

— Рамочное соглашение между акиматом Астаны и YXE Trading Service Group Co., Ltd. по строительству логистического парка на СЭЗ «Астана-Технополис». Объем инвестиций составит $60 млн;

— Меморандум о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области и Portuguese-speaking (Xi’an) Technology Development Co., Ltd. о строительстве трансграничного торгового центра товаров в Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Объем инвестиций составит $160 млн;

— Меморандум о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области и консорциумом China Railway Asia–Europe Construction Investment Co. LTD и Yunnan Construction and Investment Holding Group по инфраструктурным проектам;

— Меморандум между акиматом Кызылординской области и «Su Agro Solutions» о строительстве производственного цеха по выпуску автоматизированных затворов и расходомеров для управления водными ресурсами. Объем инвестиций составит $5 млн;

— Меморандум между акиматом Кызылординской области и KCT Energy о создании завода по производству силикатно-кальциевых плит. Объем инвестиций составит $6 млн;

— Меморандум между акиматом Актюбинской области и Zhongbo Group о реализации инвестиционных проектов на сумму $700 млн;

— Меморандум между Министерством транспорта РК и CITIC Construction Co. по реализации инфраструктурного проекта «Центр–Запад». Объем инвестиций в проект составит $2,78 млрд;

— Соглашение между АО «КТЖ» и CRRC Dalian Co., Ltd. о создании центра по производству и ремонту локомотивов;

— Соглашение между АО «КТЖ» и CRRC Ziyang Co., Ltd. о приобретении маневровых локомотивов и создании сервисных центров;

— Меморандум о сотрудничестве между АО «KTZ Express», АО «АММТП» и YXE Trading Service Group Co., Ltd.;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и YTO Express о строительстве индустриально‑логистического хаба «Skyhub Almaty» в Илийском районе. Объем инвестиций составит $100 млн;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и China Construction Engineering Corporation по расширению индустриальной зоны «Кайрат» в Талгарском районе. Объем инвестиций составит $1 млрд.

Агропромышленность

Фото: Kazinform

— Протокол между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением КНР по ветеринарным требованиям и охране здоровья животных, предъявляемым к живому крупному рогатому скоту, экспортируемому для убоя из РК в КНР;

— Соглашение об инвестициях между Министерством сельского хозяйства и ТОО «Shengtai Biotech» (Fufeng Group) по реализации проекта по строительству производственного комплекса по глубокой переработке кукурузы на территории Жамбылской области стоимостью $800 млн;

— Рамочное соглашение между акиматом Акмолинской области и Dalian Hesheng Holdings о строительстве комплекса по глубокой переработке зерна. Объем инвестиций составит $650 млн;

— Меморандум между акиматом Туркестанской области и Jinxin (Xi’an) Seed Technology Co., Ltd. о создании индустриального парка масличных культур. Объем инвестиций составит $140,7 млн;

— Соглашение между акиматом Кызылординской области и компанией Aladdin Holdings Group о реализации проекта по строительству современного тепличного комплекса на территории Кызылординской области;

— Инвестиционный контракт между Комитетом по инвестициям МИД РК и Xinjiang Lihua Group Co., Ltd. о создании хлопково-текстильного комплекса полного цикла в Туркестанской области;

— Меморандум между акиматом Кызылординской области и Huide Engineering Company о строительстве завода по сборке сельскохозяйственной и строительной техники в регионе. Объем инвестиций составит $10 млн;

— Меморандум между Министерством сельского хозяйства РК и CITIC Construction о строительстве завода по глубокой переработке пшеницы в Костанайской области. Объем инвестиций составит $1,1 млрд;

— Инвестиционный контракт между Комитетом по инвестициям МИД РК и Onelee Food Technology Co. на строительство завода по дегидрации лука и глубокой переработке овощей;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и AGRIFARM CO., LTD и Human Capital по созданию высокотехнологичного агропромышленного парка по глубокой переработке зерна. Объем инвестиций — $290 млн;

— Соглашение между ТОО «Gold Tay» и FAMSUN CO., LTD о строительстве маслоэкстракционного завода мощностью 1200 т в сутки в Павлодарской области. Объем инвестиций составит $40 млн.

Энергетика, природные ресурсы и недропользование

Коллаж: Kazinform

— Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли;

— Рамочное соглашение между АО «Kazakh Invest» и ТОО «BEES ENERGY KZ» о сотрудничестве в области возобновляемой энергетики и производства «зеленого водорода»;

— Рамочное соглашение между Министерством энергетики РК, акиматом Актюбинской области, АО «КазМунайГаз» и CNPC о реализации проекта по производству карбамида в Актюбинской области. Объем инвестиций оценивается в $1,25 млрд;

— Соглашение между Министерством энергетики РК, АО «КазМунайГаз» и CNPC по проекту расширения мощностей ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» до 12 млн тонн. Объем инвестиций составляет $5,8 млрд;

— Соглашение между Министерством энергетики РК, АО «QazaqGaz» и CNPC о развитии проекта на участке Северный 1 и укреплении сотрудничества в газовой отрасли;

— Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «КазМунайГаз» и CITIC Group в нефтегазовой отрасли;

— Соглашение между АО «QazaqGaz» и Shandong Energy Group о строительстве углехимического завода с объемом инвестиций $2 млрд;

— Соглашение между ТОО «Урихтау Оперейтинг» и АО «СНПС-Актобемунайгаз» по проекту «Урихтау», направленное на углубление стратегического сотрудничества. Объем инвестиций составляет $138 млн;

— Соглашение между АО «Самрук-Энерго» и «Китайская Международная Корпорация Водного Хозяйства и Энергетики» (КМКВХЭ) о совместной деятельности по реализации проекта строительства гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) на территории Казахстана;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и TBEA Company Limited о реализации энергетических проектов, включая СЭС и угольную ТЭЦ для надежного теплоснабжения города Алатау. Общий объем инвестиций — $3,7 млрд;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и China Yili Chuanning Biotechnology Co., Ltd. по проекту строительства завода по производству аминокислот, пробиотиков и упаковки. Объем инвестиций составляет порядка $350 млн;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и Арна‑Маркет о строительстве комбинированной солнечной электростанции с накопителями энергии. Объем инвестиций составит $1 млрд;

— Меморандум между акиматом Алматинской области и Shandong REETECH SmartOpto Technology Co. Ltd по строительству солнечной фотоэлектрической станции мощностью 1170 МВт в Талгарском районе. Проект инициирован совместно с ТОО «Кербулакское хозяйство», объем инвестиций превысит $600 млн;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства РК и Министерством коммерции КНР по укреплению сотрудничества в области стратегически важных минералов, используемых в чистых энергетических технологиях;

— Рамочное соглашение между Институтом геологических наук им. К. И. Сатпаева и АО «КоЖаН» (КНР) о сотрудничестве в сфере геологического изучения и расширения минерально-сырьевой базы в приграничной зоне Казахстана;

— Рамочное соглашение между Институтом геологических наук им. К. И. Сатпаева, Китайским университетом геонаук (Пекин), CNNC и Xiamen Wanli Stone Co., Ltd о совместных исследованиях трансграничных стратегических рудных поясов.

Наука и образование

Фото: freepik

— Соглашение между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством образования КНР о сотрудничестве в области обучения китайскому языку;

— Меморандум о взаимопонимании по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом;

— Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Национальной космической администрацией КНР о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции;

— Соглашение между Национальной академией наук РК при Президенте РК и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий;

— Соглашение между НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (КАЗНАИУ) и Китайским сельскохозяйственным университетом, Dayu Irrigation Group Co., Ltd. о создании казахстанско-китайской международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах;

— Соглашение между НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (КАЗНАИУ) и Ланьчжоуским университетом (ЛЗУ) КНР о совместном создании казахстанско-китайского центра умного сельского хозяйства;

— Соглашение о взаимопонимании в сфере микроспутниковых научных исследований и воспитания талантов между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом КНР;

— Соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С. Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о совместном создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования;

— Контракт на оказание помощи в реализации проекта по оснащению лаборатории тестирования качества в Казахстане;

— Меморандум между Министерством науки и высшего образования РК и Qingdao Shangheshi Oil Energy Co., Ltd. о строительстве академического кампуса в Конаеве. Проект предусматривает создание кампуса на 100 га, рассчитанного на 30 000 студентов;

— Соглашение между НАО «Шәкәрім университет» и Xi’an Jiaotong University о создании совместной лаборатории «Один пояс, один путь». Инвестиции — $10 млн;

— Меморандум между АО «ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» и Shanghai SUS Environment Co., Ltd о создании совместной лаборатории на базе университета. Объем инвестиций — $3 млн;

— Соглашение между НАО «Евразийский Национальный Университет имени Л. Н. Гумилева», АО «Казпочта» и YTO Express о создании консорциума для разработки стратегии по совершенствованию национальной транспортной и логистической системы;

— Соглашение между Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации и Северокитайским университетом водных ресурсов и электроэнергетики о создании совместной лаборатории по водным ресурсам и стихийным бедствиям. Объем инвестиций — $300 тыс;

— Соглашение между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Jiangsu Huibo Robotics Technology Co., Ltd (JSHBPT) о создании «цифровой интеллектуальной мастерской». Объем инвестиций — $390 тыс;

— Соглашение между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и TusHoldings Co., Ltd о создании инкубатора на базе инновационного центра Farabi HUB. Объем инвестиций — $200 тыс;

— Меморандум между Satbayev University и Changan Automobile об открытии Training Center. Объем инвестиций — $100 тыс.;

— Меморандум между Satbayev University и Chery Automobile о создании второго Training Center для подготовки сборщиков. Объем инвестиций — $100 тыс;

— Соглашение между Академией гражданской авиации Казахстана и Китайским университетом гражданской авиации о создании совместного научно-технологического центра в сфере гражданской авиации. Объем инвестиций — $100 тыс;

— Соглашение между АО «ALT Университет имени Мухамеджана Тынышпаева» и Урумчийским профессиональным университетом о реализации программы двудипломного образования. Объем инвестиций — $80 тыс. в год.

Технологии

Фото: freepik.com

— Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством промышленности и информационных технологий КНР;

— Меморандум между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Государственным агентством по сотрудничеству в области международного развития КНР о взаимопонимании и продвижении проектов в области высоких технологий;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области цифровой валюты между Национальным банком РК и Народным банком Китая;

— Меморандум о взаимопонимании между Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК и Национальным статистическим бюро КНР в рамках сотрудничества в области статистики;

— Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Казына» и ТОО «HUAWEI TECHNOLOGIES KAZAKHSTAN» в сфере цифровой трансформации, развития телекоммуникационной инфраструктуры и внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий в РК;

— Соглашение между акиматом г. Астаны и ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» о пилотном внедрении сети 10G Huawei с технологией 50G PON;

— Меморандум между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Северо-Западным политехническим университетом о создании совместной спутниковой наземной станции. Объем инвестиций — $300 тыс;

— Рамочное соглашение между ALATAYALTYN JSC и UnionTech Software Technology Co., Ltd о создании совместного предприятия;

— Рамочное соглашение между ALATAYALTYN JSC и Комитетом по цифровой экономике и цифровой торговле Китайского общества по вопросам ВТО (CWTO) о создании совместного предприятия и запуске китайско-казахстанской цифровой платформы для продвижения инициатив цифровых городов.

СМИ и гуманитарное сотрудничество

Коллаж: Kazinform

— Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации РК и Главным государственным управлением по делам радиовещания и телевидения КНР в области радиовещания и телевидения;

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента РК и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

— Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры и информации РК и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

— Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма и спорта РК и Медиакорпорацией Китая (China Media Group);

— Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплекса Президента РК и «Жэньминь Жибао»;

— Меморандум о взаимопонимании между Международным финансовым центром «Астана» и Центральным телевидением Китая.