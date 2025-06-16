Какие крупные проекты запустят в Казахстане с участием Китая

В ближайшие годы в разных регионах Казахстана будут построены новые заводы, агрокластеры и энергетические объекты. В частности, в Жамбылской области реализуют крупный проект по глубокой переработке кукурузы. Китайская компания Fufeng Group вложит $800 млн в строительство завода, который сможет перерабатывать до 1 млн тонн кукурузы в год. На предприятии будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая лизин и аминокислоты. Проект позволит создать 1500 рабочих мест, а фермеры региона уже начали заключать контракты на поставку сырья — только в 2025 году ожидается поставка 300 тысяч тонн кукурузы.

Xinjiang Lihua Group Co., Ltd. реализует в Казахстане проект по созданию полного хлопкового кластера в Туркестанской области стоимостью $420 млн. Инициатива охватывает весь цикл — от выращивания хлопка до его глубокой переработки и производства готовой текстильной продукции. Проект ориентирован на импортозамещение, экспорт и развитие лёгкой промышленности. Также предполагается создание большого количества рабочих мест в сельских районах и заключение контрактов с местными аграриями. В рамках проекта запланировано строительство десяти предприятий с созданием свыше 4 тыс. рабочих мест.

В Акмолинской области компания Dalian Hesheng Holdings инвестирует $650 млн в строительство комплекса по глубокой переработке зерна. На заводе будут производить клейковину, крахмалы и другую экспортно-ориентированную продукцию. Проект предполагает заключение долгосрочных контрактов с казахстанскими фермерами и даст дополнительный импульс развитию агропереработки.

В Алматинской области компания TBEA Company Limited реализует масштабный энергетический проект. В регионе появится солнечная электростанция мощностью 1000 МВт и завод по производству трансформаторов. Кроме того, в перспективе планируется строительство угольной ТЭЦ мощностью 1320 МВт для теплоснабжения города Алатау. Общий объем инвестиций в этот проект составит $3,7 млрд.

В Казахстане также появится завод по дегидрации лука и глубокой переработке овощей. Его построит китайская компания Qingdao Wanlin Food Corporation. Объем инвестиций — $89 млн. Продукция предприятия будет ориентирована на экспорт в Китай, США и Европу. Ожидается создание около 300 рабочих мест.

Кроме того, в Казахстане планируется реализация проектов с участием таких китайских компаний, как China Construction Engineering Corporation, Energy China Group, CITIC Construction, China CAMC Engineering, Huawei, Aladdin Holdings Group, YTO Express и других. Соглашения охватывают сферы энергетики, агропромышленного комплекса, транспорта, информационно-коммуникационных технологий и образования.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области переработки сельхозпродукции, возобновляемых источников энергии, городской инфраструктуры и углехимии.