Самрук-Энерго и Китайская корпорация построят первую ГАЭС Казахстана

В Самрук-Энерго сообщили, что проект имеет стратегическое значение в создании дополнительных резервов маневренной генерации для балансирования возобновляемых источников энергии в Казахстане.

— Подписанное Соглашение определяет формат подготовки к следующему этапу — разработке технико-экономического обоснования проекта. Документ подтверждает взаимную заинтересованность сторон в дальнейшей своевременной реализации проекта, который имеет ключевое значение для устойчивого развития страны, — говорится в сообщении Самрук-Энерго.

Отметим, в июле прошлого года между АО Самрук-Энерго и КМКВХЭ было заключено Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта. В рамках данного соглашения было проведено технико-экономическое исследование и определены две приоритетные площадки в Алматинской области для строительства ГАЭС.

Ранее мы писали, что в Астане начался I региональный энергетический форум.

Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане — в материале Kazinform.