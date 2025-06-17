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    18:25, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Самрук-Энерго и Китайская корпорация построят первую ГАЭС Казахстана

    Сегодня состоялось подписание Соглашения о совместной деятельности между АО Самрук-Энерго и Китайской Международной Корпорацией Водного Хозяйства и Энергетики (КМКВХЭ) по проекту строительства гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Акционерное общество «Самрук-Қазына»
    Фото: t.me/samrukkazynaofficial

    В Самрук-Энерго сообщили, что проект имеет стратегическое значение в создании дополнительных резервов маневренной генерации для балансирования возобновляемых источников энергии в Казахстане.

    — Подписанное Соглашение определяет формат подготовки к следующему этапу — разработке технико-экономического обоснования проекта. Документ подтверждает взаимную заинтересованность сторон в дальнейшей своевременной реализации проекта, который имеет ключевое значение для устойчивого развития страны, — говорится в сообщении Самрук-Энерго.

    Отметим, в июле прошлого года между АО Самрук-Энерго и КМКВХЭ было заключено Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта. В рамках данного соглашения было проведено технико-экономическое исследование и определены две приоритетные площадки в Алматинской области для строительства ГАЭС.

    Ранее мы писали, что в Астане начался I региональный энергетический форум.

    Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане — в материале Kazinform.

    Теги:
    Казахстан Китай Энергетика
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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