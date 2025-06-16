Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане
В Астане проходит первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China, организованный в рамках саммита «Центральная Азия – Китай», передает корреспондент агентства Kazinform.
Это событие стало платформой для подписания стратегически важных соглашений между Казахстаном и ведущими китайскими компаниями, подтверждая растущую роль Казахстана как центра энергетической интеграции и инновационного развития в регионе.
В рамках форума подписаны следующие документы:
1. Рамочное соглашение с POWERCHINA - о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации.
2. Меморандум с China Southern Power Grid - о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС.
3. Меморандум с Huawei Kazakhstan - о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности.
4. Договор купли-продажи по проекту СЭС «Сауран» с China Energy Overseas Investment - об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области.
5. Соглашение QazaqGaz с China Construction Bank - о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz.
6. Соглашение с CNCECI - о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд м³ газа.
7. Соглашение с Sinopec - о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки.
8. Соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун - о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.
Ранее мы писали, что в Астане начался I региональный энергетический форум.