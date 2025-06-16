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    12:24, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане

    В Астане проходит первый региональный энергетический форум Power Central Asia + China, организованный в рамках саммита «Центральная Азия – Китай», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие документы подписали на I Региональном энергетическом форуме в Астане
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Это событие стало платформой для подписания стратегически важных соглашений между Казахстаном и ведущими китайскими компаниями, подтверждая растущую роль Казахстана как центра энергетической интеграции и инновационного развития в регионе.

    В рамках форума подписаны следующие документы:

    1. Рамочное соглашение с POWERCHINA - о стратегическом сотрудничестве в сфере локализации, создании R&D-центра и фонда декарбонизации.

    2. Меморандум с China Southern Power Grid - о развитии совместных проектов в области HVDC, цифровой энергетики и ГАЭС.

    3. Меморандум с Huawei Kazakhstan - о взаимодействии в сфере цифровой трансформации энергетики и кибербезопасности.

    4. Договор купли-продажи по проекту СЭС «Сауран» с China Energy Overseas Investment - об обеспечении поставок с солнечной станции с накопителями в Туркестанской области.

    5. Соглашение QazaqGaz с China Construction Bank - о финансировании инвестиционных проектов группы компаний QazaqGaz.

    6. Соглашение с CNCECI - о разработке ТЭО проекта углехимического завода с производством до 2 млрд м³ газа.

    7. Соглашение с Sinopec - о технологическом партнерстве для создания продуктов глубокой переработки.

    8. Соглашение с China Energy International и Шанхайским университетом Цзяотун - о сотрудничестве в области водородных технологий и НИОКР.

    Ранее мы писали, что в Астане начался I региональный энергетический форум.

    Теги:
    Китай Форум Форум Power Central Asia + China Энергетика Экономика Центральная Азия
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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