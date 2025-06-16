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    10:17, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    В Астане пилотно запустят интернет 10G

    В Астане реализуют пилотный проект по запуску первой широкополосной сети 10G, передает корреспондент агентства Kazinform.

    интернет
    Фото: freepik

    Как сообщили в нацкомпании «Kazakh Invest», акимат города Астаны и ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта «Демонстрационное тестирование широкополосной сети 10G Huawei» с применением технологии 50G PON.

    Соглашение подписано в рамках Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай – Центральная Азия».

    Проект направлен на внедрение передовых телекоммуникационных решений в столице.

    Ранее в Минцифры рассказали, увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink.

    Теги:
    Интернет Связь, ТВ, IT Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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