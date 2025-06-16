10:17, 16 Июнь 2025 | GMT +5
В Астане пилотно запустят интернет 10G
В Астане реализуют пилотный проект по запуску первой широкополосной сети 10G, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в нацкомпании «Kazakh Invest», акимат города Астаны и ТОО «Хуавей Текнолоджиз Казахстан» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации пилотного проекта «Демонстрационное тестирование широкополосной сети 10G Huawei» с применением технологии 50G PON.
Соглашение подписано в рамках Форума по индустриально-инвестиционному сотрудничеству «Китай – Центральная Азия».
Проект направлен на внедрение передовых телекоммуникационных решений в столице.
Ранее в Минцифры рассказали, увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink.