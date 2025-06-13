Увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink

Редакция Kazinform обратилась за официальными разъяснениями в министерство.

Какие скорости и уровень стабильности связи Starlink готовы гарантировать в отдалённых регионах РК

Скорость Интернета зависит от типа абонентского терминала (стандартный, портативный или коммерческий, предназначенный для корпоративных клиентов), а также от выбранного тарифного плана.

В ходе проведенных тестирований на стандартном терминале средняя скорость 100-150 Мб/с.

Вместе с тем, у Starlink как и у любой технологии, технического устройства могут быть допустимые задержки сигнала из-за ряда факторов (погодные условия, локация установки, сетевая нагрузка и т.д.).

Фото: МЦРИАП

Какие гарантии безопасности и контроля трафика предусмотрены со стороны государства

В рамках данного соглашения Starlink принимает на себя обязательства по соблюдению всех требований законодательства Казахстана. Государство сохраняет контроль за соблюдением всех стандартов и правил на своей территории. Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности.

Какой объём спутников и наземного оборудования будет задействован в этом проекте

У компании SpaceX на июнь 2025 года в орбитальной группе Starlink насчитывается более 7 тысяч спутников.

Напомним, в третьем квартале 2025 года в Казахстане стартует официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink. Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удалённых и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом.