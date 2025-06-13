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    20:34, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink

    Сегодня МЦРИАП и уполномоченный представитель Starlink Рэбэкка Хантер, директор по глобальному лицензированию и активации рынка, отвечающая за стратегическое внедрение и расширение спутникового интернета, подписали соглашение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink
    Фото: МЦРИАП

    Редакция Kazinform обратилась за официальными разъяснениями в министерство.

    Какие скорости и уровень стабильности связи Starlink готовы гарантировать в отдалённых регионах РК

    Скорость Интернета зависит от типа абонентского терминала (стандартный, портативный или коммерческий, предназначенный для корпоративных клиентов), а также от выбранного тарифного плана.

    В ходе проведенных тестирований на стандартном терминале средняя скорость 100-150 Мб/с.

    Вместе с тем, у Starlink как и у любой технологии, технического устройства могут быть допустимые задержки сигнала из-за ряда факторов (погодные условия, локация установки, сетевая нагрузка и т.д.).

    Увеличится ли скорость интернета в Казахстане с приходом Starlink
    Фото: МЦРИАП

    Какие гарантии безопасности и контроля трафика предусмотрены со стороны государства

    В рамках данного соглашения Starlink принимает на себя обязательства по соблюдению всех требований законодательства Казахстана. Государство сохраняет контроль за соблюдением всех стандартов и правил на своей территории. Все этапы реализации проекта будут проходить с соблюдением национального законодательства, включая требования по безопасности.

    Какой объём спутников и наземного оборудования будет задействован в этом проекте

    У компании SpaceX на июнь 2025 года в орбитальной группе Starlink насчитывается более 7 тысяч спутников.

    Напомним, в третьем квартале 2025 года в Казахстане стартует официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink. Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удалённых и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом.

    Теги:
    Регионы Интернет Starlink
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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