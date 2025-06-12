Starlink официально выходит на рынок Казахстана: запуск продаж уже в третьем квартале 2025 года

Проект откроет доступ к высокоскоростному спутниковому интернету в самых отдалённых и труднодоступных уголках страны, где традиционная связь до сих пор остаётся недоступной

Инициатива реализуется в рамках исполнения поручения Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по сокращению цифрового разрыва между городом и селом и соответствует целям национального проекта «Доступный интернет».

В третьем квартале 2025 года в Казахстане стартует официальный запуск продаж спутниковых терминалов Starlink. Реализация проекта станет важным шагом в обеспечении удалённых и труднодоступных регионов страны высокоскоростным спутниковым интернетом. Это усилит цифровую связанность и создаст новые возможности для развития телекоммуникационной инфраструктуры. Подключение к сети Starlink обеспечит стабильную и качественную связь для сельских школ, медучреждений, мобильных служб и стратегически важных объектов инфраструктуры — особенно там, где прокладка оптоволокна невозможна или экономически нецелесообразна.

— Казахстан — страна с большой территорией и рассредоточенным населением. Чтобы обеспечить качественный интернет всем слоям общества, мы используем разные подходы: от оптоволокна до мобильных башен. Однако остаются труднодоступные регионы — пастбища, горные сёла, удалённые предприятия. И наши граждане, живущие в этих местах, также должны иметь доступ к качественной связи. В мире уже есть технологии, которые это позволяют. До сегодняшнего дня Starlink работал в Казахстане в пилотном режиме, предоставляя интернет только в школах. Для населения он был официально недоступен. И вот, наконец, мы достигли соглашения: компания согласилась выполнять все требования нашего законодательства в сфере информационной безопасности и связи. В этом году они реализуют все необходимые мероприятия, и наши граждане смогут официально и легально подключаться к спутниковому интернету, — отметил министр Жаслан Мадиев.

Подключение к спутниковому интернету Starlink будет осуществляться через пользовательские оборудования.

Стоимость подключения и оборудования будет определена по результатам переговоров, завершение которых ожидается до 1 июля.