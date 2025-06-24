Более 500 сложных дел и благодарность Президента: майор полиции рассказала о нелегкой службе

Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов, поздравив всех полицейских и государственных служащих Казахстана с профессиональными праздниками.

— Это очень волнительное мероприятие. Эмоции переполняют — чувство благодарности, гордости за свою страну. Приятно, что Правительство и наше руководство ценят труд своих сотрудников. Я до сих пор под впечатлением, — поделилась она своими эмоциями.

Жанна Шешмуханова служит в органах внутренних дел с 2013 года. Она занимается раскрытием и расследованием преступлений, направлением дел в суд, установлением объективных обстоятельств произошедшего и отстаиванием прав потерпевших, в том числе несовершеннолетних. За годы службы майор раскрыла более 500 уголовных дел, среди которых немало резонансных. Одним из последних стало дело о так называемых «черных риэлторах».

Ранее сообщалось о преступной группе, которая незаконно завладевала недвижимостью одиноких людей с психическими расстройствами. На скамье подсудимых оказались 22 человека — бывшие врачи, нотариусы, риэлторы и рецидивисты. Им предъявлены обвинения по целому ряду статей, включая создание организованной преступной группы, мошенничество и похищение человека.

— Легких дел практически не бывает. Каждое из них по-своему уникально и требует особого подхода. Надо понимать: расследование — это командная работа. Здесь важен вклад каждого — сотрудников криминальной полиции, оперуполномоченных, криминалистов, прокуроров. От слаженности действий всех участников зависит справедливый итог, — подчеркивает Жанна Шешмуханова.

По ее словам, работа следователя требует не только профессионализма, но и огромной психологической устойчивости.

— Очень тяжело сталкиваться с человеческим горем, потерями, страданиями. Особенно непросто, когда преступления совершаются в отношении детей. Но это нужная работа. Чтобы восстановить нарушенные права пострадавших, необходимо тщательно установить все обстоятельства, — говорит она.

Закон отводит на досудебное расследование два месяца, но, как отмечает майор, в практике нередко встречаются объемные и сложные дела, которые длятся год и дольше. Так, расследование дела о «черных риэлторах» продолжалось около года.

— Иногда удается быстро провести все следственные действия и установить истину, но бывают и особо тяжелые дела. Помню случай, когда подозреваемым оказался несовершеннолетний. Он отказывался давать показания, не ставил подписи. Тогда приходилось буквально по крупицам собирать информацию и восстанавливать картину произошедшего без его участия. Поэтому точного срока для раскрытия дела нет, — делится она.

Интерес к профессии появился у Жанны Шешмухановой с детства.

— Я всегда была любознательной, стремилась докопаться до истины, узнать, как все было на самом деле. Поступить на юридический факультет было осознанным решением. Там я еще больше утвердилась в желании помогать людям, отстаивать справедливость. Никто из моих близких в органах не служил, но я бы не возражала, если бы кто-то из моих сыновей пошел по моим стопам. К слову, средний сын уже учится на юридическом факультете и мечтает стать оперуполномоченным. Я его в этом поддерживаю, — рассказывает майор.

За годы службы, по ее словам, с реальной опасностью она, к счастью, не сталкивалась. Но риски в этой профессии есть всегда.

— Бывают дерзкие, агрессивные, крупные преступники. Иногда бывает страшно, но мы не имеем права это показывать. Следователь всегда должен держать себя в руках, обладать выдержкой и быть в форме, — говорит она.

Главными качествами сотрудника полиции Жанна считает силу характера, принципиальность, честность, сострадание, умение сохранять человечность и, главное — желание служить на благо общества.

— Сегодня преступлений становится меньше. Это результат работы всех сотрудников полиции и тех условий, которые создает для нас государство. Повышаются заработные платы, расширяется социальный пакет, чувствуется поддержка со стороны руководства МВД и Департамента полиции. Это дает уверенность и стимул работать еще лучше, — заключает майор Жанна Шешмуханова.

Отметим, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил сегодня на расширенной коллегии правоохранительных органов, где объявил о начале недели «Закона и Порядка». Также Президент подписал Закон об амнистии к 30-летию Конституции.

Кроме того, Глава государства предложил создать новое подразделение в системе МВД и заявил о необходимости запустить национальную платформу «Безопасный город».