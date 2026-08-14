Более 20 тысяч молодых людей впервые проголосуют на Курултае в Туркестанской области

В Туркестанской области продолжается подготовка к выборам депутатов Курултая РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным областной территориальной избирательной комиссии, в регионе проживает 2 млн 146 тысяч 700 человек. Из них правом голоса обладают 1 млн 204 тысячи 659 граждан, что составляет 56% населения области.

— На предстоящих выборах депутатов Курултая РК в Туркестанской области 20 292 молодых человека впервые воспользуются правом голоса. Среди них 114 граждан достигнут совершеннолетия в день выборов — 23 августа, и смогут сделать свой выбор, — говорится в официальном сообщении.

Для организации выборов в области будут работать 952 участковые избирательные комиссии. В этом году в связи с демографическим ростом и увеличением числа новых жилых массивов в Туркестане открыты три новых избирательных участка, еще один — в Сауранском районе. Кроме того, для удобства жителей пересмотрены границы шести избирательных участков.

В настоящее время все 952 избирательных участка региона полностью обеспечены необходимой материально-технической базой.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.

Ранее сообщалось, что 72,3% казахстанцев готовы проголосовать на выборах в Курултай.