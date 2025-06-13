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    16:24, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Биткоин упал ниже $104 тысяч на фоне ударов Израиля по Ирану

    По данным CoinDesk, цена биткоина упала до 50-дневной простой скользящей средней (SMA), составив $103 150, передает агентство Kazinform.

    Биткоин
    Фото: freepik

    Это произошло на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

    Ранее на этой неделе цена биткоина кратковременно превышала отметку $110 000.

    В свою очередь, цены на нефть резко повысились.

    Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

    Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

    О том, как в мире отреагировали на удар Израиля по Ирану можно прочитать здесь.

    Теги:
    Ближний Восток Иран Биткоин Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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