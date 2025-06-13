Биткоин упал ниже $104 тысяч на фоне ударов Израиля по Ирану

Это произошло на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.

Ранее на этой неделе цена биткоина кратковременно превышала отметку $110 000.

В свою очередь, цены на нефть резко повысились.

Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.

Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.

О том, как в мире отреагировали на удар Израиля по Ирану можно прочитать здесь.