16:24, 13 Июнь 2025 | GMT +5
Биткоин упал ниже $104 тысяч на фоне ударов Израиля по Ирану
По данным CoinDesk, цена биткоина упала до 50-дневной простой скользящей средней (SMA), составив $103 150, передает агентство Kazinform.
Это произошло на фоне обострения напряженности между Израилем и Ираном.
Ранее на этой неделе цена биткоина кратковременно превышала отметку $110 000.
В свою очередь, цены на нефть резко повысились.
Напомним, в ночь на пятницу Израиль нанес массированные удары по территории Ирана. В ответ Тегеран запустил более сотни беспилотников в сторону Израиля.
Иран подтвердил повреждение ядерного объекта в Натанзе, но опроверг утечку радиации.
О том, как в мире отреагировали на удар Израиля по Ирану можно прочитать здесь.