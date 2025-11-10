РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:24, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Банный комплекс горел в Талдыкоргане: эвакуированы 22 человека

    Вечером 9 ноября в банном комплексе на улице Желтоксан произошел пожар. Из здания успели эвакуироваться 22 человека, передает корреспондент агентства Казинформ.

    пожарный
    Фото: pixabay.com

    По информации ДЧС региона, на место ЧП прибыли 13 единиц техники и 35 пожарных. Более часа потребовалось спасателям для полного тушения возгорания.

    В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала.

    Как сообщает МЧС, горела кровля банного комплекса. 

    — Пожар полностью ликвидирован на общей площади 600 м², — сообщает пресс-служба МЧС.

    Напомним, сегодня, 9 ноября, в Алматы спасатели тушили два крупных пожара. Сначала стало известно о пожаре в детском доме. Эвакуированы были 35 детей и сотрудников. На место происшествия выехал аким города Дархан Сатыбалды и руководители структурных подразделений. Позже загорелась кровля административного здания в другой части города. 

    В акимате Алматы рассказали, куда разместили воспитанников детдома.

    Теги:
    ДЧС МЧС Пожар Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
    Сейчас читают