Банный комплекс горел в Талдыкоргане: эвакуированы 22 человека
Вечером 9 ноября в банном комплексе на улице Желтоксан произошел пожар. Из здания успели эвакуироваться 22 человека, передает корреспондент агентства Казинформ.
По информации ДЧС региона, на место ЧП прибыли 13 единиц техники и 35 пожарных. Более часа потребовалось спасателям для полного тушения возгорания.
В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала.
Как сообщает МЧС, горела кровля банного комплекса.
— Пожар полностью ликвидирован на общей площади 600 м², — сообщает пресс-служба МЧС.
Напомним, сегодня, 9 ноября, в Алматы спасатели тушили два крупных пожара. Сначала стало известно о пожаре в детском доме. Эвакуированы были 35 детей и сотрудников. На место происшествия выехал аким города Дархан Сатыбалды и руководители структурных подразделений. Позже загорелась кровля административного здания в другой части города.
В акимате Алматы рассказали, куда разместили воспитанников детдома.