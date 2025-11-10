Банный комплекс горел в Талдыкоргане: эвакуированы 22 человека

По информации ДЧС региона, на место ЧП прибыли 13 единиц техники и 35 пожарных. Более часа потребовалось спасателям для полного тушения возгорания.

В ведомстве отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает МЧС, горела кровля банного комплекса.

— Пожар полностью ликвидирован на общей площади 600 м², — сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Алматы спасатели тушили два крупных пожара. Сначала стало известно о пожаре в детском доме. Эвакуированы были 35 детей и сотрудников. На место происшествия выехал аким города Дархан Сатыбалды и руководители структурных подразделений. Позже загорелась кровля административного здания в другой части города.

В акимате Алматы рассказали, куда разместили воспитанников детдома.