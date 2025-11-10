Второй крупный пожар ликвидировали в Алматы

— Пожар по ул. Толе би Алматы ликвидирован на площади 1000 кв.м, — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что горела кровля 3-х этажного административного здания. На месте был создан штаб пожаротушения. Пожар был объявлен вторым по повышенному рангу.

Также сегодня в Алматы произошел пожар в детском доме. Эвакуированы были 35 детей и сотрудников. На место происшествия выехал аким города Дархан Сатыбалды и руководители структурных подразделений.