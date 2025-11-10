РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:11, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Второй крупный пожар ликвидировали в Алматы

    Спасатели сообщили о ликвадации пожара в административном здании, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: МЧС РК

    — Пожар по ул. Толе би Алматы ликвидирован на площади 1000 кв.м, — говорится в сообщении МЧС.

    Ранее сообщалось, что горела кровля 3-х этажного административного здания. На месте был создан штаб пожаротушения. Пожар был объявлен вторым по повышенному рангу.

    Также сегодня в Алматы произошел пожар в детском доме. Эвакуированы были 35 детей и сотрудников. На место происшествия выехал аким города Дархан Сатыбалды и руководители структурных подразделений. 

    Теги:
    МЧС Пожар Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают