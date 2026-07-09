Авиационный регулятор ЕС рекомендовал не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Ливана
Рекомендация связана с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и риском дальнейшей военной эскалации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана до 31 августа. Об этом сообщается в опубликованном в среду бюллетене агентства.
В EASA отметили, что решение принято на фоне сохраняющегося высокого уровня напряженности и возможности дальнейших военных действий после обмена ударами между США и Ираном.
🔴 The European Union Aviation Safety Agency says that airlines should not operate within the airspace of Iran and Iraq, amid ongoing tensions and the potential for further military action— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 8, 2026
🔴 The EASA says its bulletin for the airspace of Iran and Iraq… pic.twitter.com/RXOrIXG3Vf
По оценке агентства, несмотря на действующий режим прекращения огня, ситуация остается нестабильной. В случае его срыва воздушное пространство Ирана может подвергнуться непосредственным угрозам.
Новая рекомендация была опубликована после заявлений Корпуса стражей исламской революции Ирана об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, а также серии ударов США по территории Ирана. Эскалация последовала после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Предыдущий бюллетень EASA, срок действия которого истекал 8 июля, также распространялся на Ливан и содержал рекомендации авиакомпаниям соблюдать повышенную осторожность при полетах в воздушном пространстве Бахрейна, Кувейта, Израиля, Иордании, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
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