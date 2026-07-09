Авиационный регулятор ЕС рекомендовал не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Ливана

Рекомендация связана с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и риском дальнейшей военной эскалации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана до 31 августа. Об этом сообщается в опубликованном в среду бюллетене агентства.

В EASA отметили, что решение принято на фоне сохраняющегося высокого уровня напряженности и возможности дальнейших военных действий после обмена ударами между США и Ираном.

🔴 The European Union Aviation Safety Agency says that ⁠airlines should not operate within the airspace of Iran and Iraq, amid ongoing tensions and the potential for further ⁠military action



🔴 The EASA says its ⁠bulletin for the airspace of Iran and Iraq… pic.twitter.com/RXOrIXG3Vf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 8, 2026

По оценке агентства, несмотря на действующий режим прекращения огня, ситуация остается нестабильной. В случае его срыва воздушное пространство Ирана может подвергнуться непосредственным угрозам.

Новая рекомендация была опубликована после заявлений Корпуса стражей исламской революции Ирана об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, а также серии ударов США по территории Ирана. Эскалация последовала после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

Предыдущий бюллетень EASA, срок действия которого истекал 8 июля, также распространялся на Ливан и содержал рекомендации авиакомпаниям соблюдать повышенную осторожность при полетах в воздушном пространстве Бахрейна, Кувейта, Израиля, Иордании, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

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