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    Авиационный регулятор ЕС рекомендовал не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Ливана

    Рекомендация связана с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и риском дальнейшей военной эскалации, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Авиационный регулятор ЕС рекомендовал не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака и Ливана
    Фото: x.com/Lufthansa_DE

    Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Ливана до 31 августа. Об этом сообщается в опубликованном в среду бюллетене агентства.

    В EASA отметили, что решение принято на фоне сохраняющегося высокого уровня напряженности и возможности дальнейших военных действий после обмена ударами между США и Ираном.

    По оценке агентства, несмотря на действующий режим прекращения огня, ситуация остается нестабильной. В случае его срыва воздушное пространство Ирана может подвергнуться непосредственным угрозам.

    Новая рекомендация была опубликована после заявлений Корпуса стражей исламской революции Ирана об ударах по американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте, а также серии ударов США по территории Ирана. Эскалация последовала после атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

    Предыдущий бюллетень EASA, срок действия которого истекал 8 июля, также распространялся на Ливан и содержал рекомендации авиакомпаниям соблюдать повышенную осторожность при полетах в воздушном пространстве Бахрейна, Кувейта, Израиля, Иордании, Катара, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

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    Авиация Ирак Европа Ближний Восток Иран ЕС Задержка и отмена авиарейсов Ситуация на Ближнем Востоке Ливан
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор