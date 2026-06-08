ОАЭ предупредили авиакомпании об операционных рисках при полетах в страну

Авиационные власти ОАЭ вновь предупредили иностранные авиакомпании о возможных операционных рисках при полетах в страну, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В связи с текущей ситуацией в регионе все иностранные перевозчики, планирующие полеты в аэропорты ОАЭ или вылеты из них, несут операционные риски, которые нужно оценивать, — сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, сославшись на соответствующее предупреждение, распространенное авиационными властями страны.

Для выполнения рейсов, по его словам, авиакомпаниям нужно оценить возможные операционные риски, подать соответствующий запрос авиационным властям страны и дождаться от них необходимого уведомления. Подобный порядок, как заметил источник, не распространяется на так называемые репатриационные рейсы, а также полеты санитарной и государственной авиации.

Аналогичное требование уже вводилось ранее в период, когда США и Израиль проводили военную операцию против Ирана. Предупреждение будет действовать ориентировочно до 5 июля.