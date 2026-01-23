Аскар Джумадильдаев: Курултай — это связь между властью и народом

Он отметил, что логика проведения курултаев сложилась исторически и хорошо известна: они проходят в знаковых для казахской государственности местах. Первое заседание состоялось в Улытау — на земле, где хан Джучи заложил основы своего государства; второе прошло в духовном центре тюркского мира — Туркестане; третье — в уникальном Атырауском регионе, на месте древнего городища Сарайшык, столицы Золотой Орды; четвертый курултай - в Бурабае, где некогда располагалась ставка великого хана Абылая. В этом году заседание состоялось на сакральной земле Кызылорды.

По его словам, за это время было инициировано порядка 30 законодательных предложений, часть из которых уже реализована на практике.

Особое внимание, по мнению ученого, заслуживают идеи, прозвучавшие на заседании в Кызылорде, касающиеся возможных конституционных изменений.

— Президент предложил встроенную и логичную модель власти. Власть — это Президент, Парламент и Кабинет министров. Казахстан — не федеративное государство, и я давно говорил, что Сенат является избыточным звеном. Мы обсуждали это еще раньше, — отметил Джумадильдаев.

Он также прокомментировал предложение о возможном введении института вице-президента, напомнив исторический опыт.

— В начале независимости у нас уже был пост вице-президента. Его занимал Ерик Магзумович Асанбаев (в 1991–1996 годах — прим. автора). Я хорошо помню этот период, тогда я был депутатом. Он возглавлял комиссию по декларации независимости Казахстана и проделал огромную работу. Именно с подписания декларации начинается наша независимость. Да, позже этот пост был упразднен, но сегодня нагрузка на Президента колоссальная. Вице-президент мог бы заниматься конкретными проектами, имея при этом высокий политический вес, — считает ученый.

Отдельно он остановился на идее создания нового органа — Народного совета, предложенного Главой государства.

— По сути, это тот же Курултай и Ассамблея народа Казахстана, но в более выстроенной форме. Отмена квот и переход к выборам на общих основаниях, в том числе по партийным спискам, — разумное решение. При этом сохраняются возможности для участия женщин и молодежи. В целом формируется достаточно сбалансированная конструкция, которая работает на укрепление государства, — отметил он.

Комментируя предложение назвать будущий однопалатный парламент «Курылтаем», Аскар Джумадильдаев подчеркнул символическое и историческое значение этого слова.

— Это слово имеет монгольские и казахские корни. Сегодня оно получает новый, высокий статус. Я считаю, что это оправдано и логично, — резюмировал он.

Ранее ученые подробно рассказали о происхождении слова «Курултай», о его роли в политических структурах империй и государств, которые заложили основы казахской государственности, и поделились содержательными наблюдениями.

