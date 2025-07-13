Антикор при КНБ, Финцентр и Ассоциация футзала – кадровые перестановки минувшей недели

Глава государства назначил директора Службы по противодействию коррупции КНБ.

— Распоряжением Главы государства Кусаинов Нуржан Маратович назначен директором Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, — говорится в сообщении Акорды.

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По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам.

Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности «Санитария, гигиена и эпидемиология», в 2005 году - Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» по специальности «Общественное здравоохранение», а в 2008 году - Almaty Management University по специальности «Менеджмент в здравоохранении».

Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике №7 города Алматы.

В разные годы занимала высокие должности с сфере здравоохранения.

С июля 2024 года занимала должность председателя правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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А в Северо-Казахстанской области распоряжением акима региона был назначен исполняющий обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования СКО. Должность занял Ерболат Бекшенов.

В разные годы занимал должности акима Донецкого сельского округа, заместителя акима Мамлютского района, акима Мамлютского района, руководителя управления земельных отношений, руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО, акима Айыртауского района.

До настоящего назначения работал директором ТОО «Қызылжар су қоймалары».

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В минувшую неделю решением Совета директоров акционерного общества «Финансовый центр» председателем правления избрана Утельбаева Шолпан Ануарбеккызы.

Она является выпускницей Международного Казахско-Турецкого университета им. Яссави. Проходила обучение в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан и Университете Пенсельвании (США).

Трудовую деятельность начала начальником отдела в Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2004-2009 годы).

С сентября 2009 по март 2010 годы работала начальником управления инвестиционных проектов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2010 по 2017 годы – заместитель председателя правления автономной организации образования «Назарбаев интеллектуальные школы».

С 2017 по 2019 годы – вице-президент АО «Финансовый центр».

В 2021 году – вице-президент РГП «Национальный научно-практический центр физической культуры».

С августа 2022 по август 2024 года – президент некоммерческого акционерного общества «Talap».

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В сфере спорта тоже произошли кадровые изменения.

Новым президентом Ассоциации футзала Казахстана назначен известный спортивный менеджер и журналист Нурсултан Курман.

В 2023–2024 годах Курман занимал пост вице-президента Ассоциации футзала Казахстана. Он отвечал за медийную стратегию и вопросы коммуникаций. С января 2025 года работал советником президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова, а в мае текущего года вошёл в состав Исполнительного комитета КФФ.

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Помимо новых назначений, некоторые должностные лица покинули свой пост.

К примеру, Нурлан Атыгаев был освобожден от должности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что отставка связана с кадровыми перестановками в структуре ДЧС.

Нурлан Атыгаев возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы с октября 2023 года.

В Алматы пост главы управления общественного здравоохранения покинула Асия Аканова.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, 11 июля 2025 года Асия Аканова покинула пост в связи с переходом на другую должность.

С 2022 по 2024 годы она являлась депутатом маслихата Алматы VIII созыва, одновременно продолжая научно-педагогическую деятельность в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.