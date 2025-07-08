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    12:20, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу облакимата.

    ЕСМАГАМБЕТОВА Айжан Серикбаевна
    Фото: primeminister.kz

    Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности «Санитария, гигиена и эпидемиология», в 2005 году - Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» по специальности «Общественное здравоохранение», а в 2008 году - Almaty Management University по специальности «Менеджмент в здравоохранении».

    Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике №7 города Алматы.

    В разные годы работала врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, а также руководителем управления в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Также занимала должности заместителя председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК — заместителя Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК — Главного государственного санитарного врача РК, заместителя Главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК - директора департамента эпидемиологического надзора, начальника отдела эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

    Руководила департаментами стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК; политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК; была назначена заместителем председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК - Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан; вице-министром здравоохранения Республики Казахстан - Главным государственным санитарным врачом РК.

    С июля 2024 года занимала должность председателя правления РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

    Теги:
    Регионы Назначения Жамбылская область Акимат
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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