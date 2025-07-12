Асия Аканова покинула пост главы управления общественного здравоохранения Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата города, 11 июля 2025 года Асия Аканова покинула пост в связи с переходом на другую должность.

С 2022 по 2024 годы она являлась депутатом маслихата Алматы VIII созыва, одновременно продолжая научно-педагогическую деятельность в Казахском национальном университете имени аль-Фараби.

Отметим, что это уже третья смена руководителя управления общественного здравоохранения Алматы за последние годы. До Акановой ведомство возглавлял Иран Шаметеков, проработавший на этом посту два года. Ему предшествовал Нариман Табынбаев, руководивший управлением с 2020 года.