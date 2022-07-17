17 Июля 2022 14:14

Управление общественного здравоохранения Алматы возглавит Иран Шаметеков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Конкурсная комиссия выбрала руководителя управления общественного здравоохранения Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам собеседования с кандидатами на вакантную должность руководителя управления общественного здравоохранения Алматы из трех кандидатов победителем был признан И.Шаметеков. Соответствующая информация опубликована на сайте акимата. В установленные законодательством сроки акимом города Алматы будет принято решение о назначении», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Иран Шаметеков окончил Актюбинскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 2000 году. Интернатуру по специальности «Хирургия» прошел в 2000-2001 годах в Западно-Казахстанской медицинской академии.

В 2006 году окончил бакалавриат университета им. Д.А. Кунаева по специальности «юриспруденция». Имеет ученую степень PhD общественного здравоохранения.

В разные годы работал начальником управления здравоохранения Кызылординской области, замначальника управления здравоохранения столицы, возглавлял департамент комитета по Жамбылской области. С 2019 года является директором многопрофильной городской детской больницы № 3 в Нур-Султане.













Фото: mgdb-3.kz