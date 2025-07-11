РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:13, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Глава ДЧС Алматы покинул свой пост

    Нурлан Атыгаев освобожден от должности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. Об этом сообщили в МЧС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    начальник ДЧС Алматы
    Фото: ДЧС города Алматы

    В ведомстве пояснили, что отставка связана с кадровыми перестановками в структуре ДЧС.

    При этом в пресс-службе отдельно подчеркнули, что кадровые изменения никак не связаны с распространяемой в мессенджерах и социальных сетях информацией о недавнем инциденте с пожаром автомобиля на проспекте Назарбаева.

    Ранее на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева произошло возгорание грузового автомобиля. В Сети появилось видео с места происшествия, на котором видно, как пожарные развернули рукава, однако подача пены так и не началась.

    Нурлан Атыгаев возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы с октября 2023 года.

    Теги:
    ДЧС Регионы Отставки Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают