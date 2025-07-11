Глава ДЧС Алматы покинул свой пост

В ведомстве пояснили, что отставка связана с кадровыми перестановками в структуре ДЧС.

При этом в пресс-службе отдельно подчеркнули, что кадровые изменения никак не связаны с распространяемой в мессенджерах и социальных сетях информацией о недавнем инциденте с пожаром автомобиля на проспекте Назарбаева.

Ранее на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева произошло возгорание грузового автомобиля. В Сети появилось видео с места происшествия, на котором видно, как пожарные развернули рукава, однако подача пены так и не началась.

Нурлан Атыгаев возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы с октября 2023 года.