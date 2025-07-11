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    16:50, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Журналист Нурсултан Курман возглавил Ассоциацию футзала Казахстана

    Новым президентом Ассоциации футзала Казахстана назначен известный спортивный менеджер и журналист Нурсултан Курман, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    Нурсултан Курман
    Фото: KFF

    В 2023–2024 годах Курман занимал пост вице-президента Ассоциации футзала Казахстана. Он отвечал за медийную стратегию и вопросы коммуникаций. С января 2025 года работал советником президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова, а в мае текущего года вошёл в состав Исполнительного комитета КФФ.

    Ассоциация футзала Казахстана была создана в 1996 году для развития и популяризации футзала — одного из самых успешных видов командного спорта в стране.

    Казахстан входит в число лидеров мирового футзала: национальная сборная выходила в полуфиналы Чемпионата Мира (2021г.) и дважды в полуфиналы Чемпионатов Европы (2016 и 2018 годы). Национальная сборная по футзалу стабильно входит в топ-10 мирового рейтинга. На клубном уровне Алматинский клуб «Кайрат» дважды выигрывал Кубок УЕФА по футзалу и регулярно выступает в финальных стадиях Лиги чемпионов.

    Напомним, на посту советника главы КФФ Курман всегда призывал поддерживать Национальную сборную по футболу при любом исходе матчей.

    Теги:
    Кадровые назначения Спорт Футзал Назначения
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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