Журналист Нурсултан Курман возглавил Ассоциацию футзала Казахстана

В 2023–2024 годах Курман занимал пост вице-президента Ассоциации футзала Казахстана. Он отвечал за медийную стратегию и вопросы коммуникаций. С января 2025 года работал советником президента Казахстанской федерации футбола Марата Омарова, а в мае текущего года вошёл в состав Исполнительного комитета КФФ.

Ассоциация футзала Казахстана была создана в 1996 году для развития и популяризации футзала — одного из самых успешных видов командного спорта в стране.

Казахстан входит в число лидеров мирового футзала: национальная сборная выходила в полуфиналы Чемпионата Мира (2021г.) и дважды в полуфиналы Чемпионатов Европы (2016 и 2018 годы). Национальная сборная по футзалу стабильно входит в топ-10 мирового рейтинга. На клубном уровне Алматинский клуб «Кайрат» дважды выигрывал Кубок УЕФА по футзалу и регулярно выступает в финальных стадиях Лиги чемпионов.

Напомним, на посту советника главы КФФ Курман всегда призывал поддерживать Национальную сборную по футболу при любом исходе матчей.