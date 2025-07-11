Шолпан Утельбаева возглавила правление АО «Финансовый центр»
Решением Совета директоров акционерного общества «Финансовый центр» председателем правления избрана Утельбаева Шолпан Ануарбеккызы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО.
Выпускница Международного Казахско-Турецкого университета
им. Яссави. Проходила обучение в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан и Университете Пенсельвании (США).
Трудовую деятельность начала начальником отдела в Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (2004-2009 годы).
С сентября 2009 по март 2010 годы работала начальником управления инвестиционных проектов Министерства финансов Республики Казахстан.
С 2010 по 2017 годы – заместитель председателя правления автономной организации образования «Назарбаев интеллектуальные школы».
С 2017 по 2019 годы – вице-президент АО «Финансовый центр».
В 2021 году – вице-президент РГП «Национальный научно-практический центр физической культуры».
С августа 2022 по август 2024 года – президент некоммерческого акционерного общества «Talap».