11:38, 08 Июль 2025 | GMT +5
Назначен исполняющий обязанности главы управления природных ресурсов СКО
Распоряжением акима СКО Ерболат Бекшенов назначен исполняющим обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования области, передает агентство Kazinform.
В разные годы занимал должности акима Донецкого сельского округа, заместителя акима Мамлютского района, акима Мамлютского района, руководителя управления земельных отношений, руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО, акима Айыртауского района.
До настоящего назначения работал директором ТОО «Қызылжар су қоймалары».
Ранее в области Абай был назначен новый руководитель управления внутренней политики.