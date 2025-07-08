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    11:38, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Назначен исполняющий обязанности главы управления природных ресурсов СКО

    Распоряжением акима СКО Ерболат Бекшенов назначен исполняющим обязанности руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования области, передает агентство Kazinform.

    Назначен исполняющий обязанности главы управления природных ресурсов СКО
    Фото: акимат СКО

    В разные годы занимал должности акима Донецкого сельского округа, заместителя акима Мамлютского района, акима Мамлютского района, руководителя управления земельных отношений, руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО, акима Айыртауского района.

    До настоящего назначения работал директором ТОО «Қызылжар су қоймалары».

    Ранее в области Абай был назначен новый руководитель управления внутренней политики.

    Теги:
    Кадровые назначения Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Назначения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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