Аким Алматы высказался о возможном строительстве 40-этажной башни

На брифинге в Службе центральных коммуникаций аким отметил, что знаком с проектом и знает о беспокойстве жителей.

— Жители поднимали этот вопрос, и я также интересовался ситуацией у архитекторов. В 2024 году проект был одобрен комиссией градостроительного совета. Земля находится в частной собственности, а эскиз соответствует всем стандартам, поэтому была выдана необходимая документация. Бизнесмен имеет право реализовать свой проект, — сказал аким.

Он подчеркнул, что противодействие проекту может быть лишь в случае несоответствия строительным нормам.

— Жители, конечно, могут быть против, так как это влияет на их привычный ритм жизни. Но и мы должны поддерживать бизнес. Если объект полностью соответствует строительным нормам и пройдет государственную экспертизу, мы не имеем права вмешиваться. Земля частная, и если проект отвечает всем требованиям, его реализация законна, — отметил Дархан Сатыбалды.

Недавно депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что застройщики вырыли котлован на месте будущей 40-этажной башни без утвержденной проектно-сметной документации.

Заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал о судьбе участка, на котором планировалось строительство 40-этажного комплекса Beyond Almaty. Ранее компания RAMS Qazaqstan отказалась от участия в проекте.

Отметим, что с сентября этого года RAMS Qazaqstan приняла решение выйти из состава участников реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика.

Проект 40-этажной башни RAMS Beyond на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина ранее вызвал широкий общественный резонанс. Жители выражали опасения, что столь высокая застройка в сейсмоопасной зоне может привести к транспортному коллапсу и дополнительной нагрузке на инженерные сети.