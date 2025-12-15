РУ
    Без экспертизы и ПСД — депутат о заморозке проекта 40-этажной башни в Алматы

    Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек сообщил, что застройщики вырыли котлован на месте будущей 40-этажной башни без утвержденной проектно-сметной документации, передает агентство Kazinform.

    строительство 40-этажной башни в Алматы
    Фото: rams-global.com

    В ходе прямого эфира на официальной странице Мажилиса в социальных сетях депутат ответил на вопрос о строительстве 40-этажной башни — проекте, который вызывает обеспокоенность у многих жителей. Мажилисмен отметил, что ранее на пленарном заседании Парламента жестко озвучил свою позицию по данному вопросу. По его словам, в ходе летнего рейда с участием уполномоченных государственных органов застройщиков обязали принять предписание Управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), несмотря на их первоначальное несогласие.

    — Проблема заключалась в том, что они вырыли большой котлован без проектно-сметной документации, без заключения государственной экспертизы, что является грубым нарушением требований закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности». После этого я неоднократно поднимал вопрос о том, что там проходит диагональный тектонический разлом, что уже представляет огромную опасность и риск. Тем более там проектируется большой комплекс, — сказал он.

    Спикер подчеркнул, что не выступает против инвестиций и считает привлечение инвесторов необходимым для развития города. По его словам, важно, чтобы они вкладывали средства в строительство современных отелей международного уровня, способных привлекать туристов из разных стран. При этом все проекты, отметил депутат, должны реализовываться строго в рамках действующего законодательства.

    — Мы требуем, чтобы все процедуры проводились в строгом соответствии с требованиями закона. К сожалению, в проекте RAMS Qazaqstan эти условия были нарушены, инвесторы посчитали, что необходимо уйти из общего проекта. В настоящее время проект заморожен: рекламные баннеры сняты, объект еще не прошел государственную экспертизу, а проектно-сметная документация по нему не разработана, — уточнил он.

    Недавно заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал о судьбе участка, на котором планировалось строительство 40-этажного комплекса Beyond Almaty. Ранее компания RAMS Qazaqstan отказалась от участия в проекте. 

    Отметим, что с сентября этого года RAMS Qazaqstan приняла решение выйти из состава участников реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика. 

    Проект 40-этажной башни RAMS Beyond на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина ранее вызвал широкий общественный резонанс. Жители выражали опасения, что столь высокая застройка в сейсмоопасной зоне может привести к транспортному коллапсу и дополнительной нагрузке на инженерные сети. 

