Застройщик отказался от строительства 40-этажной башни в Алматы

На официальном сайте застройщика опубликовано заявление, в котором говорится, что компания приняла решение выйти из состава участников по реализации проекта в качестве генерального подрядчика с сентября 2025 года.

— Компания продолжит реализацию других значимых инициатив в сфере девелопмента, сохраняя высокий стандарт качества и приверженность принципам устойчивого развития, — подчеркнули в RAMS Qazaqstan.

Там также отметили, что продолжат инвестировать в развитие Алматы, предлагая рынку качественные и безопасные жилые и коммерческие объекты.

Тем временем пользователи социальных сетей обратили внимание, что название компании постепенно исчезает с официальных ресурсов и некоторых объектов застройщика, что вызвало очередную волну тревог среди горожан.

Проект 40-этажной башни RAMS Beyond на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина ранее вызвал широкий общественный резонанс. Жители выражали опасения, что столь высокая застройка в сейсмоопасной зоне может привести к транспортному коллапсу и дополнительной нагрузке на инженерные сети.

Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды, отвечая на депутатский запрос, сообщил, что управление градостроительного контроля провело внеплановую проверку в отношении застройщика. Было установлено, что компания получила архитектурно-планировочное задание и согласовала эскизный проект. Тем не менее строительство временно приостановлено. При этом, как уточнялось, сквер или социальный объект на этом участке не предусмотрены.

Ранее в акимате также заявили, что возведение зданий выше девяти этажей в пределах границ — южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи и западнее ВОАД — возможно только при условии обоснования их общественной значимости и строгого соблюдения нормативов.

Напомним, в конце августа стало известно о приостановке строительных работ на площадке RAMS Beyond, вокруг которого разгорелись общественные дискуссии.

В Министерстве промышленности и строительства также рассказали о дальнейшей судьбе проекта.