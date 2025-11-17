РУ
    15:12, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Застройщик отказался от строительства 40-этажной башни в Алматы

    Строительная компания RAMS Qazaqstan отказалась от участия в проекте 40-этажного комплекса Beyond Almaty, передает агентство Kazinform.

    Фото: ramsqz.com

    На официальном сайте застройщика опубликовано заявление, в котором говорится, что компания приняла решение выйти из состава участников по реализации проекта в качестве генерального подрядчика с сентября 2025 года. 

    — Компания продолжит реализацию других значимых инициатив в сфере девелопмента, сохраняя высокий стандарт качества и приверженность принципам устойчивого развития, — подчеркнули в RAMS Qazaqstan.

    Там также отметили, что продолжат инвестировать в развитие Алматы, предлагая рынку качественные и безопасные жилые и коммерческие объекты.

    Тем временем пользователи социальных сетей обратили внимание, что название компании постепенно исчезает с официальных ресурсов и некоторых объектов застройщика, что вызвало очередную волну тревог среди горожан.

    Проект 40-этажной башни RAMS Beyond на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина ранее вызвал широкий общественный резонанс. Жители выражали опасения, что столь высокая застройка в сейсмоопасной зоне может привести к транспортному коллапсу и дополнительной нагрузке на инженерные сети.

    Ранее аким Алматы Дархан Сатыбалды, отвечая на депутатский запрос, сообщил, что управление градостроительного контроля провело внеплановую проверку в отношении застройщика. Было установлено, что компания получила архитектурно-планировочное задание и согласовала эскизный проект. Тем не менее строительство временно приостановлено. При этом, как уточнялось, сквер или социальный объект на этом участке не предусмотрены. 

    Ранее в акимате также заявили, что возведение зданий выше девяти этажей в пределах границ — южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи и западнее ВОАД — возможно только при условии обоснования их общественной значимости и строгого соблюдения нормативов. 

    Напомним, в конце августа стало известно о приостановке строительных работ на площадке RAMS Beyond, вокруг которого разгорелись общественные дискуссии

    В Министерстве промышленности и строительства также рассказали о дальнейшей судьбе проекта

