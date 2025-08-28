Строительство 40-этажной башни приостановили в Алматы

Информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек.

— Сегодня мы приостановили строительно-монтажные работы 40-этажки RAMS в Алматы! В ходе моего рейда ГАСК вручил предписание! — написал депутат в Facebook.

В управлении градостроительного контроля сообщили, что в отношении собственника земельного участка — ТОО «BR Construction Qazaqstan» (ранее ТОО «Berton Ram») — зарегистрирована внеплановая проверка по обращению жителей жилого комплекса Central Avenue.

— В ходе проверки установлено, что заказчиком начаты строительно-монтажные работы по разрытию котлована для строительства многофункционального жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом, а также залитие основания для башенного крана без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительно-монтажных работ в нарушение требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», — пояснили в ведомстве.

По итогам проверки заказчику направлены уведомление, акт о результатах, предписание об устранении выявленных нарушений, а также акт о приостановлении деятельности в сфере строительства.

После получения документов в отношении компании будут составлены административные протоколы по статье 316 части 1 и статье 321 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Напомним, в начале мая застройщик презентовал мегапроект RAMS Beyond — премиальный многофункциональный комплекс высотой 40 этажей, в который должны войти люксовые резиденции, отель, бизнес-пространства и социальные зоны. Его строительство стартовало на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина.

Однако проект вызвал обеспокоенность среди горожан: в этой части Алматы действуют ограничения по этажности застройки.

Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев также выступил против возведения небоскреба.

Недавно в акимате сообщили, что строительство многофункциональных зданий выше девяти этажей южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи и западнее ВОАД допускается только при условии обоснования их общественной значимости и соблюдения требований.