    17:27, 28 Август 2025 | GMT +5

    Строительство 40-этажной башни приостановили в Алматы

    В Алматы приостановлены строительные работы на площадке 40-этажного комплекса RAMS Beyond, вокруг которого разгорелись общественные споры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    40-этажка
    Фото: rams-global.com

    Информацию об этом на своей странице в Facebook опубликовал депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек.

    — Сегодня мы приостановили строительно-монтажные работы 40-этажки RAMS в Алматы! В ходе моего рейда ГАСК вручил предписание! — написал депутат в Facebook.

    В управлении градостроительного контроля сообщили, что в отношении собственника земельного участка — ТОО «BR Construction Qazaqstan» (ранее ТОО «Berton Ram») — зарегистрирована внеплановая проверка по обращению жителей жилого комплекса Central Avenue.

    — В ходе проверки установлено, что заказчиком начаты строительно-монтажные работы по разрытию котлована для строительства многофункционального жилого комплекса с коммерческими помещениями и паркингом, а также залитие основания для башенного крана без проектно-сметной документации, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительно-монтажных работ в нарушение требований Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», — пояснили в ведомстве.

    По итогам проверки заказчику направлены уведомление, акт о результатах, предписание об устранении выявленных нарушений, а также акт о приостановлении деятельности в сфере строительства.

    После получения документов в отношении компании будут составлены административные протоколы по статье 316 части 1 и статье 321 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    Напомним, в начале мая застройщик презентовал мегапроект RAMS Beyond — премиальный многофункциональный комплекс высотой 40 этажей, в который должны войти люксовые резиденции, отель, бизнес-пространства и социальные зоны. Его строительство стартовало на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина.

    Однако проект вызвал обеспокоенность среди горожан: в этой части Алматы действуют ограничения по этажности застройки. 

    Ранее депутат Мажилиса Сергей Пономарев также выступил против возведения небоскреба. 

    Недавно в акимате сообщили, что строительство многофункциональных зданий выше девяти этажей южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Яссауи и западнее ВОАД допускается только при условии обоснования их общественной значимости и соблюдения требований. 

