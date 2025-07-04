Депутат выступил против строительства 40-этажной башни в Алматы

На своей странице в социальных сетях депутат опубликовал видео, в котором заявил, что, помимо высотной башни, в этом районе планируется строительство еще пяти 10-этажных домов.

— Да, мы понимаем: это квадратные метры, налоги, рабочие места. Но нужен ли этот огромный центр? По замыслу здесь будет 40-этажная башня, а рядом с ней — еще пять десятиэтажных. Этот район алматинцы прекрасно знают: Сейфуллина — Тимирязева. Район без того сильно загружен инфраструктурой, социальными объектами. Здесь не хватает школ, больниц, поликлиник, и они не строятся, — отметил депутат.

По его словам, горожане в первую очередь нуждаются в благоустроенных местах отдыха, парках, скверах и комфортной жилой среде.

Пономарев напомнил, что ранее та же строительная компания, реализуя другой проект, обещала построить школу, больницу и обустроить 2,5-километровую прогулочную зону вдоль Малой Алматинки. Однако социальная инфраструктура так и не появилась.

— Нам обещали благоустроить, озеленить, обустроить 2,5 километра сквера вдоль реки Малая Алматинка — от улицы Жандосова до Утепова, на площади 7,5 гектаров. А что мы видим? Частный сектор не снесен, ничего не сделано: ни школы, ни больницы, ни обещанной городу трансформаторной подстанции. К сожалению, мы опасаемся, что нечто подобное произойдет и здесь, — сказал депутат.

По его информации, проект высотного комплекса сейчас находится на стадии государственной экспертизы и согласования. Депутат сообщил, что намерен обратиться в городские ведомства и поднять вопрос на официальном уровне.

Отметим, что в начале мая одна из строительных компаний презентовала мегапроект RAMS Beyond — многофункциональный комплекс с ультра-люксовыми резиденциями, отелем, бизнес-пространствами и общественными зонами. Объект планируют возвести на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина — в районе, где запрещено строить выше девяти этажей.

В акимате уточнили, что строительство зданий выше 9 этажей возможно только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего общественную значимость проекта.

Также сообщалось, что партнерами проекта выступают КазГИИЗ и КазНИИСА. Однако в главном научном институте страны заявили, что не разрабатывали архитектурные решения для этого объекта и не получали от застройщика никаких проектных материалов.