Проект к нам не поступал - КазНИИСА о 40-этажном здании в Алматы

После ответа от городских властей наш корреспондент обратился за разъяснениями в АО «КазНИИСА» — главный научный институт страны, отвечающий за экспертизу и контроль сейсмостойкости строительных объектов.

Ответ акимата

В акимате Алматы ранее пояснили, что строительство высотного здания на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина возможно только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего его общественную значимость. В ведомстве уточнили, что проектировщиком данного комплекса выступает компания Dizayn Grup, над проектом работает международная инженерная компания LERA, а партнерами по проекту являются КазГИИЗ и КазНИИСА.

Комментарий АО «КазНИИСА»

В АО «КазНИИСА» сообщили, что не являются проектной организацией, ответственной за разработку архитектурно-строительных решений по этому объекту.

— На текущий момент в наш адрес не поступали никакие проектные материалы, включая рабочую документацию, расчетные схемы и технические обоснования, — говорится в официальном ответе института.

В организации подчеркнули, что допустимость строительства в сейсмоопасных районах Республики Казахстан регулируется действующими нормативными документами. Все проектные решения, реализуемые в условиях повышенной сейсмичности, подлежат обязательной государственной или комплексной вневедомственной экспертизе.

— Рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением сейсмостойкости, конструктивной устойчивости и правомерности реализации объекта, не входит в компетенцию АО «КазНИИСА» и возможно только при наличии утвержденного проекта, прошедшего экспертизу в установленном законом порядке, — добавили в пресс-службе института.

Раньше строили 5-этажные дома

Архитектор Артур Шадьяров отмечает, что вопрос высотного строительства в Алматы всегда был особенно чувствительным. По его словам, еще в советское время в центральной части города не возводили дома выше 4-5 этажей. Это объяснялось не только градостроительными планами, но и сейсмической активностью региона.

— В 1960–70-е годы в Алматы начали массово строить пятиэтажные дома, рассчитанные на землетрясения до 8 баллов. Эти дома очень крепкие. Их строительство велось на основании специального разрешения властей, и сегодня эти объекты по-прежнему считаются сейсмостойкими, — отметил архитектор.

По словам архитектора, впоследствии в Алматы начали появляться 8–9-этажные здания, конструктивная устойчивость которых была усилена. Однако со временем часть таких объектов возводилась в зонах сейсморазломов, где строительство изначально было запрещено.

Артур Шадьяров напомнил и о первом опыте высотного строительства в городе — знаменитой гостинице «Казахстан». Здание высотой 25 этажей проектировалось ведущими конструкторами всего Советского Союза. После открытия гостиницы в 1975-х годах в Алматы произошло заметное землетрясение, почувствовавшееся даже в Кыргызстане.

— Тогда гостиницу проектировали с учетом всех возможных рисков: мощный фундамент, усиленный подвал, тщательно рассчитанные конструктивные схемы. За этим проектом следил весь Советский Союз, — отметил архитектор.

С тех пор, по его словам, технологии изменились, но вопросы застройки на сейсмоопасных участках остаются актуальными. Сегодня многие участки, которые раньше относились к зоне сейсморазломов, уже застроены.

— На сегодня практически все участки, которые в советское время были выделены как зоны сейсморазломов и считались непригодными для застройки, уже застроены. Это вызывает, конечно, опасение, — отметил он.

Международный опыт

Артур Шадьяров привел в пример Японию — страну, где землетрясения происходят регулярно.

— Там давно поняли: предсказать землетрясение невозможно, но можно минимизировать последствия. Японцы делают упор на технологии и конструкции, способные выдерживать серьезные сейсмические удары. Когда в Алматы строили Esentai Towers, специально приглашали архитектора из Токио, имеющего лицензию на проектирование высоток в сейсмоопасных районах, — поделился он.

Типы грунтов

Город разделен на зоны по типам грунтов: песчаные, глинистые и прочие, которые по-разному реагируют на сейсмическую нагрузку. Даже при одинаковом землетрясении в разных частях Алматы сила колебаний будет разной. Этот фактор опытные конструкторы всегда учитывают при проектировании новых зданий. Однако сегодня, по словам специалиста, практически каждый участок в Алматы уже застроен, что усложняет соблюдение всех правил и ограничений.

Нельзя строить дома выше 9 этажей

Сейсмическая опасность — одна из ключевых вопросов, волнующих жителей Алматы. Город находится в зоне повышенной сейсмической активности, где возможны землетрясения силой до 10 баллов. Ежегодно в радиусе 80 километров от города фиксируется до 200 слабых подземных толчков, которые считаются нормой, а по территории Алматы проходит около 30 тектонических разломов, большинство из которых сосредоточены в горных районах.

В 1983 году Институт сейсмологии разработал первую научно-обоснованную карту сейсмического микрорайонирования Алматы, выделив наиболее опасные для строительства районы. Профессор Алкуат Нурмагамбетов, один из авторов карты, ранее нам рассказала, что в таких условиях высотное строительство, особенно выше 9 этажей, нежелательно.

— В последнее годы во всех частях города идет активное строительство, возводятся 20-этажные дома, что утяжеляет слабый грунт и вызывает различные масштабные деформации. Количество возводимых в городе высотных домов с каждым годом увеличивается, некоторые многоэтажки соприкасаются друг с другом. Это неправильно. Расстояние между двумя высотными зданиями должно быть приличным, в случае обрушении они не должны подавлять друг друга. При этом должен быть доступ для спецтехники, спасателей, машин скорой помощи и прочей техники. В целом в Алматы нельзя строить дома выше 9 этажей. Я бы сказал, что панельные дома, построенные с 1970 года, имеют более высокое качество, — сказал Алкуат Нурмагамбетов.

Ранее Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований создал малые карты сейсмического районирования для Алматы и Усть-Каменогорска.

В 2017–2018 и 2023–2024 годах в Алматы был проведен сейсмоаудит, охвативший более 21 тысячу объектов, из которых 26% не являются сейсмостойкими.

Экс-аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как в городе контролируется качество строительства высотных зданий на сейсмоустойчивость.

Какие дома не рухнут при землетрясении в Алматы, читайте по ссылке.

Летом прошлого года в Казахстане был принят комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024–2028 годы. Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т. д.