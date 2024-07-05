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    08:26, 05 Июль 2024 | GMT +6

    Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы приняли в Казахстане

    Реализацию проектов в сфере телекоммуникаций обсудили в Правительстве
    Фото: Правительство РК

    Утвержден Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. Соответствующее постановление Правительства подписал Премьер-министр РК Олжас Бектенов, передает агентство Kazinform.

    Документ предусматривает реализацию широкого круга мер по укреплению сейсмологической безопасности страны. В их числе значительное усиление мониторинга, обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений, внедрение новых цифровых технологий, повышение уровня подготовки кадров и т.д.

    Так, будет разработано 15 карт сейсморайонирования, что позволит прогнозировать 70% очагов землетрясений в сейсмоопасных регионах страны. Они также станут основой для проведения паспортизации зданий и сооружений на этих территориях и разработки новых строительных норм.

    Паспортизация даст возможность выявить наиболее уязвимые строительные объекты, по отношению к которым будут в первую очередь применены меры по снижению сейсмического риска эксплуатации. Среди них: сейсмоусиление, защита или вынос ценного оборудования, изменение назначения и др.

    Наряду с этим предусматривается установка 285 сейсмических станций, а также ремонт и оснащение имеющихся 70 станций. Это позволит производить качественный прогноз сейсмоопасности в Алматинской области и иных подверженных риску регионах страны. В свою очередь, будут оперативно приниматься необходимые меры реагирования.

    Кроме того, планируется усилить контроль за строительством и функционированием зданий, улучшить методы мониторинга, обеспечить специалистов в сфере сейсмологии современным оборудованием и техническими средствами.

    В целом в результате реализации Комплексного плана должен существенно повыситься уровень защищенности граждан, сооружений и инфраструктуры на сейсмоопасных территориях. Также будет усовершенствована система реагирования со стороны госорганов и профильных организаций при возникновении землетрясения.

    Теги:
    Правительство РК Землетрясение Безопасность Сейсмологи
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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