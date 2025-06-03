40-этажное здание построят в Алматы: в акимате дали пояснение

В начале мая одна из строительных компаний презентовала мегапроект RAMS Beyond — это премиальный многофункциональный комплекс, который объединит в себе ультра-люксовые резиденции, отель, бизнес-пространства и социальные зоны в центре финансового района Алматы.

Однако проект вызвал вопрос среди жителей, поскольку высотное строительство на этой территории ограничено. Напомним, в прошлом году маслихатом были утверждены Правила застройки города, согласно которым в границах между проспектами Абая и Аль-Фараби разрешено возводить здания не выше 9 этажей и 35 метров.

В связи этим агентство Kazinform направило официальный запрос в управление городского планирования и урбанистики Алматы, чтобы уточнить, насколько законно строительство здания подобной высотности в сейсмоопасном регионе и какие ведомства и экспертные организации принимали участие в рассмотрении и согласовании данного проекта.

На запрос редакции ответил руководитель управления Нурлан Буранбаев. По его словам, параметры многофункциональных зданий выше 9 этажей, расположенных южнее проспекта Абая и севернее проспекта Аль-Фараби, допускаются только при наличии архитектурно-градостроительного обоснования, подтверждающего их общественную значимость.

— Помимо этого, проект должен обеспечивать устойчивость конструктивных решений, предусматривать применение энергоэффективных, ресурсосберегающих и сейсмоизолирующих технологий, а также предусматривать минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, — подчеркнул Нурлан Буранбаев.

Генеральным проектировщиком многофункционального комплекса выступает Dizayn Grup. Как отметил Нурлан Буранбаев, эта компания обладает значительным международным опытом в проектировании высотных зданий. Над проектом работает LERA — одна из ведущих мировых консалтинговых компаний в области статической инженерии.

— Партнерами по решению также являются КазГИИЗ и КазНИИСА. Команда имеет опыт в высокоэтажных проектах в Казахстане, таких как Esentai и Talan Towers, а также в Стамбуле и Нью-Йорке, — говорится в ответе.

На вопрос о том, как планируется решить вопрос дополнительной транспортной нагрузки на данный участок города и не приведет ли строительство небоскрёба к ухудшению транспортной ситуации на и без того загруженных улицах, в акимате сообщили, что в рамках подготовки к реализации проекта были заключены контракты с компаниями Future of Mobility (Алматы) и Hartek (Турция). Уже проведен комплексный анализ транспортных потоков и проработаны решения по оптимизации движения в районе застройки.

В прошлом году в Казахстане внедрен институт градостроительной экспертизы для системного решения проблем незаконной застройки и минимизации фактов некачественной разработки документации.

Ранее были утверждены новые Правила застройки Алматы.