Нет новых предложений: замакима Алматы о будущем участка 40-этажной башни

— Земля находится в частной собственности. Собственники рассматривают дальнейшие варианты реализации на этом месте каких-то проектов. Они еще не приходили с новыми предложениями, поэтому пока нам надо дождаться, какие предложения будут. RAMS уходит оттуда, они отказываются от реализации проекта, — сказал он на брифинге региональной службы коммуникаций.

Отметим, что с сентября этого года RAMS Qazaqstan приняла решение выйти из состава участников реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика.

Проект 40-этажной башни RAMS Beyond на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина ранее вызвал широкий общественный резонанс. Жители выражали опасения, что столь высокая застройка в сейсмоопасной зоне может привести к транспортному коллапсу и дополнительной нагрузке на инженерные сети.