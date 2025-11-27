РУ
    18:16, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Нет новых предложений: замакима Алматы о будущем участка 40-этажной башни

    Заместитель акима города Бейбут Шаханов рассказал о судьбе участка, на котором планировалось строительство 40-этажного комплекса Beyond Almaty. Ранее компания RAMS Qazaqstan отказалась от участия в проекте, передает агентство Kazinform.

    Фото: ramsqz.com

    — Земля находится в частной собственности. Собственники рассматривают дальнейшие варианты реализации на этом месте каких-то проектов. Они еще не приходили с новыми предложениями, поэтому пока нам надо дождаться, какие предложения будут. RAMS уходит оттуда, они отказываются от реализации проекта, — сказал он на брифинге региональной службы коммуникаций.

    Отметим, что с сентября этого года RAMS Qazaqstan приняла решение выйти из состава участников реализации проекта Beyond Almaty в качестве генерального подрядчика. 

    Проект 40-этажной башни RAMS Beyond на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина ранее вызвал широкий общественный резонанс. Жители выражали опасения, что столь высокая застройка в сейсмоопасной зоне может привести к транспортному коллапсу и дополнительной нагрузке на инженерные сети.

